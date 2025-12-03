Голям шок за Мъри Стоилов и Гьозтепе

Гьозтепе, воден от българския треньор Станимир Стоилов, отпадна сензационно от третодивизионния Бейоглу Йени Чаршъ в квалификационен мач за Купата на Турция.

- Реклама -

Единственото попадение в срещата падна още в 10-ата минута, когато Баръш Зерен наказа колебание в защитата и донесе историческа победа за домакините. До края „Гьоз-Гьоз“ така и не намери път към гола, въпреки че владееше инициативата и създаде няколко добри ситуации.

Отпадането идва в етапа преди груповата фаза на турнира и със сигурност е огромно разочарование за тима от Измир. Така Гьозтепе ще насочи изцяло вниманието си към първенството, където преследва място в евротурнирите под ръководството на Стоилов.