      петък, 05.12.25
          Голям шок за Мъри Стоилов и Гьозтепе

          Тимът на българския специалист отпадна от Купата на Турция

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Гьозтепе, воден от българския треньор Станимир Стоилов, отпадна сензационно от третодивизионния Бейоглу Йени Чаршъ в квалификационен мач за Купата на Турция.

          Единственото попадение в срещата падна още в 10-ата минута, когато Баръш Зерен наказа колебание в защитата и донесе историческа победа за домакините. До края „Гьоз-Гьоз“ така и не намери път към гола, въпреки че владееше инициативата и създаде няколко добри ситуации.

          Отпадането идва в етапа преди груповата фаза на турнира и със сигурност е огромно разочарование за тима от Измир. Така Гьозтепе ще насочи изцяло вниманието си към първенството, където преследва място в евротурнирите под ръководството на Стоилов.

