Хулио Веласкес: Ради Кирилов и Карл Фабиен могат да попаднат в групата за мача със Славия

Треньорът на Левски Хулио Веласкес сподели, че няма да съобразява избора на стартов състав с терена на стадион „Александър Шаламанов“ за утрешното столично дерби със Славия. Мачът е утре, 4 декември, от 18:00 часа.

„Ради Кирилов и Фабиен се развиват добре с контузиите си. И двамата са опция за утрешния мач да попаднат в групата. Решението ще го вземем утре, защото предстои активация. Тогава ще е ясна групата“ – започна Веласкес и допълни:

„Отборът е подготвен. В този вид натоварени седмици с мачове най-важен е анализът на това какво си направил в предходния мач, анализ на съперника в следващия, да се възстановиш добре и да се възползваш от времето за тренировка. Напълно подготвени сме за силен мач“.

„Имал съм по-дълъг период в друг клуб, но това не е най-важното. Това, което мога да направя като анализ към днешна дата е, че ще съм щастлив тук, добре ни се получават нещата. Но трябва да гледаме ден за ден. Винаги да търсиш къде можеш да се подобриш и да изпитваш удоволствие от работата“, каза още испанският специалист.

„Не обичам да правя сравнения. Предпочитам да бъда уважителен към треньорите, които напускат даден клуб, защото това се случва на всеки от нас. Ако анализираме резултатите им при новия треньор – те са доста добри. Никъде не е лесно да спечелиш 5 пъти поред, както го направи Славия. Това се дължи на различни фактори и трябва да отдадем заслуженото на отбора им за това, което са постигнали. Всичко това обаче ни прави още по-отговорни за утре с ясното съзнание, че ни чака тежък мач. В доста мачове подхождат прагматично. Добре играят, печелят точки. На базата на това как ще изглежда нашият отбор, ще се опитаме да влезем сериозно и отговорно в мача“, продължи с анализа си той.

„В този случай няма да съобразя състава с това как ще изглежда теренът. Според нашата идея как да изглеждаме, ще избера тези 11 футболисти. Разбира се, на базата на това, което представлява противникът, ще преценим. Ще има значение и физическата форма. Извън нашия контрол е начинът, по който ще изглежда отборът им. Дали ми е трудно да определя състава? Трудно не бих казал, защото изброявайки всички обстоятелства, съм наясно. Трябва да се съобразим с различни елементи от мача, да знаем, че продължава много дълго и са важни не само стартовите 11, а и тези, които ще влязат“, завърши наставникът на „сините“.