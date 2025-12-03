НА ЖИВО
          Интер се позабавлява по пътя към 1/4-финалите за Купата на Италия

          Тюрам с дубъл, домакините решиха мача още до почивката

          Интер с лекота си осигури участие на четвъртфиналите за Купата на Италия. „Нерадзурите“ пометоха втородивизионния Венеция с 5:1 на „Джузепе Меаца“.

          Анди Диуф откри резултата за домакините в 18-ата минута след пас на Давиде Фратези. 120 секунди по-късно Франческо Пио Еспозито удвои, а Маркъс Тюрам намери целта в 34-ата, асистира му Пьотр Желински.
          Отново французинът (51) покачи на 4:0, преди белгиецът Ричи Саградо (62) да намали за „дожовете“. Бони беше точен за 5:1 четвърт час преди края.

          Победителят ще играе срещу Рома или Торино.

