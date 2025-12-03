В предаването „Контра“ Иван Спиридонов коментира геополитическото напрежение в Европа и икономическите интереси, които стоят зад него. Той подчерта, че войната носи огромни печалби на глобални структури, занимаващи се с военна индустрия и влияние. По думите му администрацията на Тръмп е ограничила финансирането на подобни програми, докато днес в различни държави – като Унгария и Грузия – се вливат средства с цел политически натиск и промяна на властта.

Спиридонов отбеляза, че подобни механизми са били използвани и при избори във Франция, Полша и други страни. Той цитира проучване от Италия, според което 68% от младите италианци отказват да участват във военни действия. Според него това показва ясно – обществата в Европа не желаят война, въпреки натиска, който идва от Брюксел.