НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 05.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Иван Спиридонов: Войната е най-доходоносното мероприятие за големия бизнес

          1
          195
          Ирина Илиева
          Ирина Илиева
          Сподели
          Ирина Илиева
          Ирина Илиева

          В предаването „Контра“ Иван Спиридонов коментира геополитическото напрежение в Европа и икономическите интереси, които стоят зад него. Той подчерта, че войната носи огромни печалби на глобални структури, занимаващи се с военна индустрия и влияние. По думите му администрацията на Тръмп е ограничила финансирането на подобни програми, докато днес в различни държави – като Унгария и Грузия – се вливат средства с цел политически натиск и промяна на властта.

          - Реклама -

          Спиридонов отбеляза, че подобни механизми са били използвани и при избори във Франция, Полша и други страни. Той цитира проучване от Италия, според което 68% от младите италианци отказват да участват във военни действия. Според него това показва ясно – обществата в Европа не желаят война, въпреки натиска, който идва от Брюксел.

          В предаването „Контра“ Иван Спиридонов коментира геополитическото напрежение в Европа и икономическите интереси, които стоят зад него. Той подчерта, че войната носи огромни печалби на глобални структури, занимаващи се с военна индустрия и влияние. По думите му администрацията на Тръмп е ограничила финансирането на подобни програми, докато днес в различни държави – като Унгария и Грузия – се вливат средства с цел политически натиск и промяна на властта.

          - Реклама -

          Спиридонов отбеляза, че подобни механизми са били използвани и при избори във Франция, Полша и други страни. Той цитира проучване от Италия, според което 68% от младите италианци отказват да участват във военни действия. Според него това показва ясно – обществата в Европа не желаят война, въпреки натиска, който идва от Брюксел.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Русия на прага да се сдобие с първата си военноморска база в Африка

          Иван Христов -
          Съобщава се, че на Русия е предложена сделка, според която тя получава военноморска база в Судан в замяна на оръжия и военна техника, пише...
          Война

          Бивш премиер на Полша: Младите украинци са единственото оръжие, което може да бъде изпратено на Украйна

          Иван Христов -
          Бившият полски премиер Лешек Милер посочи младите украинци като основния ресурс, който републиката може да предостави на Киев. Той изрази мнението си в ефира...
          Война

          Reuters: Украйна е на прага на демографски колапс

          Иван Христов -
          От февруари 2022 г. населението на Украйна е спаднало от 42 милиона до по-малко от 36 милиона и се очаква да намалее до 25...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions