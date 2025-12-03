Повече от хиляда бойци от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) продължават да защитават руините на Мирноград, някога дом на над 47 000 души. След превземането на Покровск от руските войски, положението им се е влошило, казва украински войник пред BILD.
„Ситуацията, честно казано, е критична. Логистиката се осъществява изключително от дронове и наземни роботизирани системи. Дори доставката на храна е проблем“, цитира думите му германското издание.
Според войник, пожелал анонимност, анализаторите на DeepState описват ситуацията реалистично: Русия е прекъснала наземните маршрути за снабдяване на ВСУ към града.
„Както можете да видите на картата, присъствието на руски сили се забелязва дори на провлака, през който се осъществява логистиката. Наскоро нашите пилоти [на дронове] се опитаха да извършат ротация, но влязоха в близък бой с руснаците и бяха принудени да се оттеглят обратно към Мирноград“, казва войникът.
Този боец, твърдейки, че говори от името на повече от 1000 войници в и около Мирноград, заяви пред BILD:
„Много части са разположени в региона. И би било добре, ако една от тези части, за предпочитане цяла бригада, поеме контрола над този проклет маршрут за доставки“.
В подкрепа на твърденията си, украинският войник изпрати ексклузивни видеоклипове на BILD, показващи руски войници в почти всяка сграда между Мирноград и северозападен Покровск. Той твърди, че защитниците на града могат само да наблюдават руснаците, но нямат с какво да ги атакуват.
В края на отчаяното си послание войникът (BILD потвърди самоличността му) отправи молба за помощ, молейки тя да бъде предадена на украинското общество:
„Трябва или да изтеглим контингента от Мирноград, или да осигурим стабилна логистика. Изведете ни оттук или ни снабдявайте! В противен случай защитниците на града ще останат там завинаги…“
