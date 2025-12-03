Кабинетът обсъжда финансиране на младежки центрове и нови програми

Министерският съвет ще обсъди на редовното си заседание от 10:00 ч. Програма за финансиране на младежките центрове в България за периода 2026–2028 г., съобщиха от правителствената пресслужба. Очаква се мерките да подпомогнат развитието на младежки политики и активности в страната.

- Реклама -

В дневния ред е включена и националната програма „Избирам да следвам в България“, насочена към насърчаване на младите хора да продължат висшето си образование у нас.

Министрите ще разгледат и проект за решение Министерството на културата да бъде определено за управляващ орган, който да организира конкурса за избор на български град – „Европейска столица на културата 2032“.

Правителството се очаква да определи и дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, за 2026 г.

В програмата на заседанието фигурира още решение за освобождаване и назначаване на заместник-председател на Агенцията за ядрено регулиране.

Министерският съвет трябва да утвърди и:

Списък на защитените детски градини и училища за учебната 2025/2026 г.;

за учебната 2025/2026 г.; Списък на средищните детски градини и училища за същата учебна година.

Сред точките е и разглеждане на провеждането в България на Глобална среща на върха за уменията на ОИСР през 2028 г., което би позиционирало страната ни като активен участник в международните дебати за образование и умения.