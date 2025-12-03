НА ЖИВО
          Кабинетът одобри нови мерки за задържане на талантите и достъп до образование

          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Министерският съвет прие поредица от ключови решения в сферата на образованието, насочени към задържане на талантливите млади хора, подобряване на достъпа до обучение в отдалечени райони и стимулиране на професионалната подготовка в специалности с недостиг на кадри.

          Безплатно обучение и стипендии за медалисти от международни олимпиади

          Промени в закона за училищното и предучилищното образование Промени в закона за училищното и предучилищното образование

          Правителството одобри новата програма на МОН „Избирам да следвам в България“, която осигурява безплатно обучение и стипендии за ученици и първокурсници – лауреати от международни олимпиади.

          Целта е да се мотивират най-способните млади хора да изберат висше образование у нас.

          Кой може да кандидатства?
          Подкрепата е насочена към медалисти в областите математика, информатика, физика, химия, биология, астрономия, лингвистика, география/науки за Земята и изкуствен интелект.

          Студентите в български университети ще бъдат освободени от семестриални такси и ще получават стипендия в размер на една минимална работна заплата, но до 665 евро годишно.

          Бюджетът на програмата е 3,6 млн. евро, а финансирането ще покрива период от 60 месеца.

          Фандъкова: Използвахме ваканцията, за да обобщим промените в Закона за образованието Фандъкова: Използвахме ваканцията, за да обобщим промените в Закона за образованието

          278 защитени училища и детски градини през 2025/2026 г.

          Кабинетът утвърди новия списък на защитените образователни институции – общо 278, разположени в райони с ниска гъстота на населението и труден достъп.

          В списъка попадат:

          • 168 защитени училища,
          • 79 защитени детски градини,
          • 31 филиала.

          Критериите включват разстояние до най-близкото училище, състояние на инфраструктурата и липса на алтернативи в радиус от 14–30 км.

          Мярката гарантира достъп до образование и намалява риска от отпадане на ученици в отдалечени региони.

          946 средищни училища и детски градини

          Правителството актуализира списъка със средищни институции, които общо са 946:

          • 692 училища,
          • 210 детски градини,
          • 44 филиала.

          В тях се обучават 18 789 деца в предучилищна възраст и 166 374 ученици.
          На всички пътуващи деца се осигурява безплатен транспорт, което е ключово за малките и обезлюдяващи населени места.

          Вълчев: Готвим ГОЛЯМА промяна в образованието Вълчев: Готвим ГОЛЯМА промяна в образованието

          860 682 лв. за защитени специалности в VIII клас

          МС отпусна 860 682 лв. за издръжка на паралелки по защитени специалности и такива с очакван недостиг на кадри.
          Финансиране получават 149 училища, обучаващи 3005 осмокласници.

          Мярката укрепва подготовката по професии, важни за регионалната и националната икономика.

          Стипендии за 788 ученици с изявени дарби

          Правителството одобри 631 665 лв. за стипендии на 788 талантливи ученици от държавни, общински и частни училища.

          Разпределението е:

          • 529 ученици от общински училища,
          • 205 от държавни,
          • 27 от частни.

          Допълнително 446 310 лв. ще бъдат преведени на 57 общини, а 21 465 лв. – на София, Варна, Добрич и Велико Търново за подкрепа на деца от частни училища.

