Кабинетът одобри нови мерки за задържане на талантите и достъп до образование

Министерският съвет прие поредица от ключови решения в сферата на образованието, насочени към задържане на талантливите млади хора, подобряване на достъпа до обучение в отдалечени райони и стимулиране на професионалната подготовка в специалности с недостиг на кадри.
Безплатно обучение и стипендии за медалисти от международни олимпиади
Правителството одобри новата програма на МОН „Избирам да следвам в България“, която осигурява безплатно обучение и стипендии за ученици и първокурсници – лауреати от международни олимпиади.
Целта е да се мотивират най-способните млади хора да изберат висше образование у нас.
Кой може да кандидатства?
Подкрепата е насочена към медалисти в областите математика, информатика, физика, химия, биология, астрономия, лингвистика, география/науки за Земята и изкуствен интелект.
Студентите в български университети ще бъдат освободени от семестриални такси и ще получават стипендия в размер на една минимална работна заплата, но до 665 евро годишно.
Бюджетът на програмата е 3,6 млн. евро, а финансирането ще покрива период от 60 месеца.
278 защитени училища и детски градини през 2025/2026 г.
Кабинетът утвърди новия списък на защитените образователни институции – общо 278, разположени в райони с ниска гъстота на населението и труден достъп.
В списъка попадат:
- 168 защитени училища,
- 79 защитени детски градини,
- 31 филиала.
Критериите включват разстояние до най-близкото училище, състояние на инфраструктурата и липса на алтернативи в радиус от 14–30 км.
Мярката гарантира достъп до образование и намалява риска от отпадане на ученици в отдалечени региони.
946 средищни училища и детски градини
Правителството актуализира списъка със средищни институции, които общо са 946:
- 692 училища,
- 210 детски градини,
- 44 филиала.
В тях се обучават 18 789 деца в предучилищна възраст и 166 374 ученици.
На всички пътуващи деца се осигурява безплатен транспорт, което е ключово за малките и обезлюдяващи населени места.
860 682 лв. за защитени специалности в VIII клас
МС отпусна 860 682 лв. за издръжка на паралелки по защитени специалности и такива с очакван недостиг на кадри.
Финансиране получават 149 училища, обучаващи 3005 осмокласници.
Мярката укрепва подготовката по професии, важни за регионалната и националната икономика.
Стипендии за 788 ученици с изявени дарби
Правителството одобри 631 665 лв. за стипендии на 788 талантливи ученици от държавни, общински и частни училища.
Разпределението е:
- 529 ученици от общински училища,
- 205 от държавни,
- 27 от частни.
Допълнително 446 310 лв. ще бъдат преведени на 57 общини, а 21 465 лв. – на София, Варна, Добрич и Велико Търново за подкрепа на деца от частни училища.