Кабинетът одобри нови мерки за задържане на талантите и достъп до образование

Министерският съвет прие поредица от ключови решения в сферата на образованието, насочени към задържане на талантливите млади хора, подобряване на достъпа до обучение в отдалечени райони и стимулиране на професионалната подготовка в специалности с недостиг на кадри.

Безплатно обучение и стипендии за медалисти от международни олимпиади

Правителството одобри новата програма на МОН „Избирам да следвам в България“, която осигурява безплатно обучение и стипендии за ученици и първокурсници – лауреати от международни олимпиади.

Целта е да се мотивират най-способните млади хора да изберат висше образование у нас.

Кой може да кандидатства?

Подкрепата е насочена към медалисти в областите математика, информатика, физика, химия, биология, астрономия, лингвистика, география/науки за Земята и изкуствен интелект.

Студентите в български университети ще бъдат освободени от семестриални такси и ще получават стипендия в размер на една минимална работна заплата, но до 665 евро годишно.

Бюджетът на програмата е 3,6 млн. евро, а финансирането ще покрива период от 60 месеца.

278 защитени училища и детски градини през 2025/2026 г.

Кабинетът утвърди новия списък на защитените образователни институции – общо 278, разположени в райони с ниска гъстота на населението и труден достъп.

В списъка попадат:

168 защитени училища ,

, 79 защитени детски градини ,

, 31 филиала.

Критериите включват разстояние до най-близкото училище, състояние на инфраструктурата и липса на алтернативи в радиус от 14–30 км.

Мярката гарантира достъп до образование и намалява риска от отпадане на ученици в отдалечени региони.

946 средищни училища и детски градини

Правителството актуализира списъка със средищни институции, които общо са 946:

692 училища ,

, 210 детски градини ,

, 44 филиала.

В тях се обучават 18 789 деца в предучилищна възраст и 166 374 ученици.

На всички пътуващи деца се осигурява безплатен транспорт, което е ключово за малките и обезлюдяващи населени места.

860 682 лв. за защитени специалности в VIII клас

МС отпусна 860 682 лв. за издръжка на паралелки по защитени специалности и такива с очакван недостиг на кадри.

Финансиране получават 149 училища, обучаващи 3005 осмокласници.

Мярката укрепва подготовката по професии, важни за регионалната и националната икономика.

Стипендии за 788 ученици с изявени дарби

Правителството одобри 631 665 лв. за стипендии на 788 талантливи ученици от държавни, общински и частни училища.

Разпределението е:

529 ученици от общински училища,

ученици от общински училища, 205 от държавни,

от държавни, 27 от частни.

Допълнително 446 310 лв. ще бъдат преведени на 57 общини, а 21 465 лв. – на София, Варна, Добрич и Велико Търново за подкрепа на деца от частни училища.