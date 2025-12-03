Капитан от ВМС на ВСУ: Невъзможно е Русия да отреже Украйна от Черно море – нито от сушата, нито от морето

Руският лидер Владимир Путин няма друг избор, затова прави изявления за предполагаемата способност на Москва да отреже Украйна от морето. Това заяви в ефира на „24 канал“ Андрей Риженко, капитан първи ранг в оставка и заместник-началник на щаба на украинските военноморски сили (ВМС) от 2004 до 2020 г. По думите му, Русия в момента „няма абсолютно никаква възможност“ да откъсне Украйна от Черно море – нито по суша, нито по море.
„Всички най-боеспособни кораби на Русия в момента се намират в Новоросийск. От началото на войната те са загубили една трета от бойното си ядро. Ако някой от тях се активира, той ще се превърне в идеална цел за нашите дронове, които вече са овладели морския бой. По същество всички те ще бъдат унищожени в северозападната част на Черно море“, категоричен е Риженко.
В същото време той говори за ударите на Украйна по руски танкери и отбеляза, че не става въпрос за сенчест флот на Русия, а по-скоро за танкери от различни страни.
„Настоящата глобализация на морската икономика означава, че един танкер може да бъде собственост на една държава, да плава под флага на втора, да се управлява от трета държава, да има екипаж от четвърта и да се превозва от товароразпределителя на пета. С други думи, много държави могат да бъдат замесени. Следователно подобни операции изискват много силна правна подкрепа и мандат за Силите за сигурност. Мисля, че трябва да работим по този въпрос, защото виждаме, че турската страна наистина повдига въпроси“, добави Риженко.
Възможно е !
Риженко ръженко като руснаците си вземат и Одеса каква ли песен ще пееш
Как е невъзможно ЕВРОПЕДАЛИ СМАЧКАНИ!С ТЕЯ ПОСРАНИ ГЪ…ОВЕ КЪДЕ СТЕ ТРЪГНАЛИ БРЕ НЕЩАСТНИЦИ?
Европеиска мафия
Може, може и още как, само гледайте!!!
Този е някакъв зомбиран „капитан“!
Руснаците също вече имат морски дронове в Черно море. А и то самото море е малко – примерно от Бургас до Новоросийск по права линия са има-няма 800 км. Демек, руснаците спокойно могат да вземат контрола над източната част на Черно море посредством дронове. Отделно, че дронове могат да се пускат и от подводници, каквито руснаците имат поне 4 броя в момента и могат да докарат и още по Волго-Донския канал.
Така е ,но аз не виждам защо тоя морски спец си мисли, че морето може да му бъде отнето единствено от морски сили.На тоя етап ,много по- лесно и ефективно може да стане по суша.А че това е задължително условие за умиротворяване на укрофашистката сбирщина е ясно на всички.
Да ядеш на дядовия царевицата
Стои та гледай…Одеса бай бай
То и декември 2021 г. решиха , че Путин блъфира.
То и Киев за три дни превзеха твоите руzки тутурутки
Ох натовска главо болна, за три дни по афганистанския сценарий на САЩ ли, а той болният и отровен Путин взе , че на цялото нато запасите от оръжия свърши и започнаха да продават бракувани F16 и на България
Циониста Либерал…
Лъже, дори Умрял!!!
Тоя господин Риженко е мноооого голям оптимист. Със сигурност Русия може да отреже Украйна от Черно море по душа. Въпросът е само на каква цена? Руснаците явно добре си правят сметката (подчертавам) към момента. А и да му припомня на г-н Риженко, че Русия отряза Украйна от Азовско море и то по суша.
Заткнись, анонимний ЧервеноРуский товарищ Червеносемков.
Бегай си в Родината, Северната кочина!
Къшшшшшшшшшшш
Най красивите градове в света, Москва и Санкт Петербург, де и в България да имахме градче на една стотна поне да се сравняваме, а ти от коя разкопана ули а изпълзя, че то веч и за кърпежи вземаме заеми
Ха ха.ЕВРООТПАДЪКА КВИЧИ КОГАТО СЕ ДАВИ.МРЕТЕ МАЙКА ВИ ЕВРОНЕЩАСТНА ИЗРОДИЯ И ОЛИГОФРЕНИЯ НАДРУСАНА!
Одеса е руски град!
Каква ви е ползата да говорите глупости от сорта, че Путин няма избор, че Путин е слаб, че Русия е бензиностанция с ракети, след като трета година той избива зъбите на Европа и Америка с лекота и финес
Ти да видиш, избивал зъби три години на САЩ и Европа казваш, а за близо четири години превзе Украйна 44 пъти……нова пътека ще пускат скоро от здравната каса, спец лечение на червени кратуни
Избива и 1,5 милиона мъже от РФ с фитнес разбира се то друг начин няма при него
Руският лидер първо да превземе Киев, че от толкова напъни бункерът му замириса на насрано
Трети Март 1918 а аз си мислих, че си внушавам.То смърди та се не трае 🙂
Болни мозъци наркомански
Гф
Трети Март 1918 Случайно да не беше там с майкати та я изгоряха от мандръсане и замириса чак до тук
Тъпчо блатен, за един договор позорен за рашата ти говори човека. Ясно, че си двойкаджия по история, но другата простотия си я пази за лична употреба
Феклна бактерия като теб разпознава безпогрешно миризмата на лaйHа, само че тази миризма идва от мястото, на което казваш дом, а нормалните хора викат кенеф.
Тия сами ли си вярват?
Одеса е десерта ,основното меню е Харков,Николаев Очаков и накрая Одеса.
Ако има прости ще повярват
На тази глупост сигурно и децата от яслата биха се изсмели
А тоя който го казва може да си хвърли пагодите и да си запали дипломата
Московските джуджета диверсанти яко са се вклинили в клиниката на дед ДоналдМороз, пъхат потни ръчички в чувала с подаръци, аха да сграбчат Украйна,опакована готова,новогодишен сюрприз за Вова. Да,но засега момчето остава без него. Мелания май реши да се намеси. Друго си е с жена вкъщи.
Капитан от ВМС на ВСУ: Невъзможно е Русия да отреже Украйна от Черно море – нито от сушата, нито от морето!
Няма такава дума- невъзможно в областта на унищожението на човека! Човекът има само Вечна душа, ако осъзнава това! Другото е „черупка“ в която живее – същността му!!! Украинците са част от един братски народ наречен Православие!!! Англосаксите са Злото им!
Капитан първи ранг в оставка но заместник началник щаб
А сега де
Типично по украински
Поредният, който ще си гледа върховете на обувките…
„Победителят определя условията“ ❗
Само идиотчета вярват на това!
Колко сте лъжливи нее решил не вие помел
Трябваше да ви опраска отдавна.
Поживьом увидем!
Украински вицове и легенди… 😂
Скоро ще се разбере, но съм склонна да вярвам на Путин. Доколкото помня, наскоро каза, „Първо Одеса, после мир.“, което си е същото.
Не е рекла, не ви е отрязала!
Татяна Вълчева Ще ги отреже за 3 дни.
Maria Barabunova Може и да не е да 3 дни,защото там има и руско население, но ще стане. Това не ви е Газа…
Аха невъзможно, стоите и гледайте…безопастността на Черно море е ключова за РФ и тя ще се погрижи за това,още повече че това са изконно руски земи..Киевска Рус е това,там където 9 в Боян Мага и княгиня Олга носят книги и вяра…
Борисов, хиленето показва не познаване на историята,което говори зле за Вас
Май и вие не сте много добре с историята. Името Рус се среща за първи път през 9-ти век в гръцки летописи а тогава прадедите на днешните руснаци са квакали в блатата на север. След това раздр
обени княжества Московско , Новгородско и т. н. които 300-та г. Са били васални на Златната орда .никога е немско държава Русия като еднонационална в етнически граници . Тя се появява на карта в началото на 18-ти като империя след това СССР, а сега РФ от 20 народности и 89 етноса.
След време на тоз капитан ще му остане да плава в румънски и български води…
Viktor Bogdanov , идвайки по Днепър ли?
Viktor Bogdanov ще плава по Днепър само.
не е вярно!
русия има могъща подводна черноморска армада, водена от флагмана им подводницата Москва!
🤣
Hristo Sivov Ето и за това ще си платят нацистите! Значи лишаването от излаз на морето става все по вероятно!
Hristo Sivov Да тъ светна първо– да, нацистите си плащат– стоят на тъмно и студено.
Тъй като
си Невежа – кои са нацистите–нацистите да тези, дето гласуваха закони срещу своите съграждани-руснаци! Тези които забраняват всички други езици освен укро-диалекта.Включително българския е забранен от укро-нацистите! Тези дето връзваха хора по стълбовете. Тези, които сриват паметници, паметни плочи, тези, които бият хора по улиците ако чуят че говориш руски! Тези които тръгнаха с танкове срещу невъоръженото население на Донбас. Тези които си кичат униформите с хитлеристки знаци! Това са укро-нацитата! И още– тези които търгуват с органи на убити по фронтовете, тези, които евакуират насилствено хората преди да изгубят даден град.
Укро-терористите бомбардират жилищни квартали още от 2014година. Безразборно. За фашагите е важно да загинат повече хора! Само в Донецк до началото на СВО са загинали от безразборни укроински бомбардировки 124деца. След това има още.
Неграмотник и невежа. Бесарабските българи живеят в Бесарабия, а Бесарабия е в Укра! Българите в Бесарабия в момента страдат от нацизма на киевския режим! Там нацитата оскверниха и паметника на българските опълченци!
Ограмоти се малко и тогава питай на коя страна съм. Щом си на славоукраинска страна, значи си или безмозъчен жълтопаветник, или пък си на ясла в някоя платена организацийка
Путин : подръж ми водката за малко…
Може може, но за съжаление отново трябва да строи Одеса…
Дончо Спасов Може да не се наложи да я разрушава за да си я вземе. Укрие с глад се морят най лесно и ефективно
боклука капитан от ВСУ може ли да си събира боклуците мини морски от Черно море и да се махат!
Govorim Za Odesa i Nikolaev a ne po more
Ventyci Angelov Angelov Може да се смилят и да им оставят Иличовск и Измаил. Но не е сигурно!
Ами след провала вчера готова конфекция сте вече
Няма невъзможни неща…обратностите са не предсказуеми
Може, може. И ще го направи.
Владимир Василев царвул ти кои защитаваш бе подлого долна.гад мръсна
То няма и нужда. Стига да потапят търговските кораби на Укра. Но аз иначе мисля, че в един момент биха могли да ги отрежат от Черно море.
Ха-ха-ха Продължавайте да не капитулирате и ще видите в Черно море през крив макарон на гли нацисти