Капитан от ВМС на ВСУ: Невъзможно е Русия да отреже Украйна от Черно море – нито от сушата, нито от морето

Руският лидер Владимир Путин няма друг избор, затова прави изявления за предполагаемата способност на Москва да отреже Украйна от морето. Това заяви в ефира на „24 канал“ Андрей Риженко, капитан първи ранг в оставка и заместник-началник на щаба на украинските военноморски сили (ВМС) от 2004 до 2020 г. По думите му, Русия в момента „няма абсолютно никаква възможност“ да откъсне Украйна от Черно море – нито по суша, нито по море.

„Всички най-боеспособни кораби на Русия в момента се намират в Новоросийск. От началото на войната те са загубили една трета от бойното си ядро. Ако някой от тях се активира, той ще се превърне в идеална цел за нашите дронове, които вече са овладели морския бой. По същество всички те ще бъдат унищожени в северозападната част на Черно море“, категоричен е Риженко.

В същото време той говори за ударите на Украйна по руски танкери и отбеляза, че не става въпрос за сенчест флот на Русия, а по-скоро за танкери от различни страни.

„Настоящата глобализация на морската икономика означава, че един танкер може да бъде собственост на една държава, да плава под флага на втора, да се управлява от трета държава, да има екипаж от четвърта и да се превозва от товароразпределителя на пета. С други думи, много държави могат да бъдат замесени. Следователно подобни операции изискват много силна правна подкрепа и мандат за Силите за сигурност. Мисля, че трябва да работим по този въпрос, защото виждаме, че турската страна наистина повдига въпроси“, добави Риженко.