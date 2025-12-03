НА ЖИВО
          Костадинов: Искаме КСНС за бюджета и еврозоната!

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов заяви на брифинг в парламента, че партията ще настоява президентът да свика Консултативен съвет за национална сигурност (КСНС). Причината – ситуацията около оттегления бюджет за 2026 г. и „незаконното“, по думите му, влизане на България в еврозоната.

          „За първи път се оттегля бюджет – първият в ‘шиткойни’“

          Костадинов подчерта, че страната се намира в безпрецедентна ситуация:

          „За първи път се оттегля бюджет, той е първият ни в ‘шиткойни’ или евро.“

          По думите му Европейската централна банка и Европейската комисия вече са изразили притеснения относно първоначалния проект, а новият бюджет дори още не е представен:

          „Не виждаме с какво новият ще бъде по-различен от оттегления. А за да бъде приет, ще се наложат извънредни заседания по празниците.“

          Костадинов предупреди, че ако ЕЦБ не получи проектобюджета, тя няма как да се произнесе:

          „Тогава може да се окаже, че влизаме абсолютно отвсякъде незаконно в еврозоната.“

          „Възраждане“ настоя референдумът за лева да стане първа точка в парламента „Възраждане“ настоя референдумът за лева да стане първа точка в парламента

          Призив за отлагане на членството в еврозоната

          Лидерът на „Възраждане“ свърза липсата на бюджет и процедурните забавяния с рискове за държавата:

          „В тази ситуация трябва да има отлагане на членството на България в еврозоната, защото застрашава националната сигурност.“

          „Финансовата система е в пълна безтегловност. Ако някой го е грижа за народа, трябва да говори открито.“

          Критика към парламента и управляващите

          По думите на Костадинов настоящият политически дебат е изместен от състезание „кой докарал повече хора на протеста“:

          „Този протест е на всички.“

          Той изрази съмнение, че парламентът ще позволи референдум за българския лев и еврото, въпреки законното предложение, внесено от „Възраждане“ по правилото за първата сряда на месеца.

          „Знаем, че управляващите ще гласуват заедно с ПП–ДБ, за пореден път срещу правото на демокрация.“

          Минути след думите му групата разпъна транспарант на „Движение 23 септември“ с призив за провеждането на референдум. Представители на движението не били допуснати в парламента, въпреки че участват в събирането на подписи.

          Референдумът беше отхвърлен

          Гласуването потвърди прогнозата му.

          Против провеждането на референдума:
          ГЕРБ, ПП–ДБ, ДПС–Ново начало, БСП, един депутат от АПС (135 гласа)

          „За“:
          81 депутати

          „Въздържал се“:
          3-ма

          След вота Костадинов заяви:

          „Днес българският парламент беше скъсан на основния изпит по демокрация.“

          Единодушно: Парламентът прие оттеглянето на бюджет 2026 Единодушно: Парламентът прие оттеглянето на бюджет 2026

