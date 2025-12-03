Костадинов: Искаме КСНС за бюджета и еврозоната!

Председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов заяви на брифинг в парламента, че партията ще настоява президентът да свика Консултативен съвет за национална сигурност (КСНС). Причината – ситуацията около оттегления бюджет за 2026 г. и „незаконното“, по думите му, влизане на България в еврозоната.
„За първи път се оттегля бюджет – първият в ‘шиткойни’“
Костадинов подчерта, че страната се намира в безпрецедентна ситуация:
По думите му Европейската централна банка и Европейската комисия вече са изразили притеснения относно първоначалния проект, а новият бюджет дори още не е представен:
Костадинов предупреди, че ако ЕЦБ не получи проектобюджета, тя няма как да се произнесе:
Призив за отлагане на членството в еврозоната
Лидерът на „Възраждане“ свърза липсата на бюджет и процедурните забавяния с рискове за държавата:
Критика към парламента и управляващите
По думите на Костадинов настоящият политически дебат е изместен от състезание „кой докарал повече хора на протеста“:
Той изрази съмнение, че парламентът ще позволи референдум за българския лев и еврото, въпреки законното предложение, внесено от „Възраждане“ по правилото за първата сряда на месеца.
Минути след думите му групата разпъна транспарант на „Движение 23 септември“ с призив за провеждането на референдум. Представители на движението не били допуснати в парламента, въпреки че участват в събирането на подписи.
Референдумът беше отхвърлен
Гласуването потвърди прогнозата му.
Против провеждането на референдума:
ГЕРБ, ПП–ДБ, ДПС–Ново начало, БСП, един депутат от АПС (135 гласа)
„За“:
81 депутати
„Въздържал се“:
3-ма
След вота Костадинов заяви:
Много изтормозена копейка!
Дано
Па много ги разбира нещата тоя неграмотник