Костадинов: Искаме КСНС за бюджета и еврозоната!

Председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов заяви на брифинг в парламента, че партията ще настоява президентът да свика Консултативен съвет за национална сигурност (КСНС). Причината – ситуацията около оттегления бюджет за 2026 г. и „незаконното“, по думите му, влизане на България в еврозоната.

- Реклама -

„За първи път се оттегля бюджет – първият в ‘шиткойни’“

Костадинов подчерта, че страната се намира в безпрецедентна ситуация:

„За първи път се оттегля бюджет, той е първият ни в ‘шиткойни’ или евро.“

По думите му Европейската централна банка и Европейската комисия вече са изразили притеснения относно първоначалния проект, а новият бюджет дори още не е представен:

„Не виждаме с какво новият ще бъде по-различен от оттегления. А за да бъде приет, ще се наложат извънредни заседания по празниците.“

Костадинов предупреди, че ако ЕЦБ не получи проектобюджета, тя няма как да се произнесе:

„Тогава може да се окаже, че влизаме абсолютно отвсякъде незаконно в еврозоната.“

Призив за отлагане на членството в еврозоната

Лидерът на „Възраждане“ свърза липсата на бюджет и процедурните забавяния с рискове за държавата:

„В тази ситуация трябва да има отлагане на членството на България в еврозоната, защото застрашава националната сигурност.“

„Финансовата система е в пълна безтегловност. Ако някой го е грижа за народа, трябва да говори открито.“

Критика към парламента и управляващите

По думите на Костадинов настоящият политически дебат е изместен от състезание „кой докарал повече хора на протеста“:

„Този протест е на всички.“

Той изрази съмнение, че парламентът ще позволи референдум за българския лев и еврото, въпреки законното предложение, внесено от „Възраждане“ по правилото за първата сряда на месеца.

„Знаем, че управляващите ще гласуват заедно с ПП–ДБ, за пореден път срещу правото на демокрация.“

Минути след думите му групата разпъна транспарант на „Движение 23 септември“ с призив за провеждането на референдум. Представители на движението не били допуснати в парламента, въпреки че участват в събирането на подписи.

Референдумът беше отхвърлен

Гласуването потвърди прогнозата му.

Против провеждането на референдума:

ГЕРБ, ПП–ДБ, ДПС–Ново начало, БСП, един депутат от АПС (135 гласа)

„За“:

81 депутати

„Въздържал се“:

3-ма

След вота Костадинов заяви: