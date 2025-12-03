Кремъл след визитата на американската делегация: Русия може да се съгласи с някои неща от плана на САЩ, но някои предложения предизвикаха критика

Според помощника на руския президент Юрий Ушаков, Владимир Путин е провел „съдържателна среща“ с представители на САЩ, предава РИА Новости.

„Разговорът беше много полезен, конструктивен и много информативен“, заяви той.

Ключови детайли

На срещата не са обсъдени конкретни формулировки, а същността на американския план за уреждане на конфликта в Украйна:

„Документът, който съдържаше 27 точки, ни беше предаден и го разгледахме. <…> След това получихме още няколко документа, четири, които също бяха обсъдени днес“, заяви Ушаков. „Руската страна може да се съгласи с някои неща, но някои предложения предизвикаха критики“.

„Компромис все още не е намерен, но някои американски предложения изглеждат горе-долу приемливи и могат да бъдат обсъдени“, добави той.

По време на разговорите страните са засегнали териториални въпроси, без които Москва не вижда решение на украинската криза.

„Президентът оцени разрушителните действия, предприети от европейците в контекста на уреждането“, продължи помощникът на Путин.

По думите му, Москва и Вашингтон са се съгласили да не разкриват същността на разговора; предстои още много работа.

Срещата им е позволила да обсъдят начини за по-нататъшно разрешаване на конфликта и да се споразумеят да продължат да работят заедно за постигане на мир.

Путин е предал поздрави и няколко политически сигнала на Доналд Тръмп.

Предната вечер президентът на Русия прие в Кремъл специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф и основателя на Affinity Partners Джаред Кушнер. Ушаков и главният изпълнителен директор на RDIF Кирил Дмитриев представляваха Русия на срещата. Разговорите продължиха близо пет часа.

Преди да отпътува за Москва, американската страна се срещна с украински представители във Флорида.

Според съобщения в медиите, обсъжданите теми са включвали териториален обмен, гаранции за сигурност и невъзможността на Украйна да се присъедини към НАТО. Съобщава се, че страните не са успели да постигнат окончателни решения по всички въпроси. Прессекретарят на Белия дом Каролин Левит от своя страна съобщи, че първоначалният план за разрешаване на конфликта е бил значително преработен.