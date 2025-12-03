НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 05.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Кремъл: Успехите на руската армия в крайна повлияха положително на преговорите между Путин и Уиткоф

          0
          620
          Кремъл
          Кремъл
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Успехите на руската армия на бойното поле са оказали положително влияние върху разговорите между президента на Русия Владимир Путин и специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф, заяви помощникът на руския президент Юрий Ушаков, цитиран от РИА Новости.

          - Реклама -

          „Успехите на руската армия на бойното поле през последните седмици със сигурност повлияха на хода и характера на преговорите“, заяви той пред репортери.

          В същото време, отбеляза Ушаков, чуждестранните оценки за пътищата към мирно уреждане са станали по-реалистични.

          „Тоест, руските войници, с военните си подвизи, допринесоха за факта, че оценките на нашите чуждестранни партньори за пътищата към мирно уреждане са станали по-реалистични“, добави помощникът на руския президент.

          Успехите на руската армия на бойното поле са оказали положително влияние върху разговорите между президента на Русия Владимир Путин и специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф, заяви помощникът на руския президент Юрий Ушаков, цитиран от РИА Новости.

          - Реклама -

          „Успехите на руската армия на бойното поле през последните седмици със сигурност повлияха на хода и характера на преговорите“, заяви той пред репортери.

          В същото време, отбеляза Ушаков, чуждестранните оценки за пътищата към мирно уреждане са станали по-реалистични.

          „Тоест, руските войници, с военните си подвизи, допринесоха за факта, че оценките на нашите чуждестранни партньори за пътищата към мирно уреждане са станали по-реалистични“, добави помощникът на руския президент.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Русия на прага да се сдобие с първата си военноморска база в Африка

          Иван Христов -
          Съобщава се, че на Русия е предложена сделка, според която тя получава военноморска база в Судан в замяна на оръжия и военна техника, пише...
          Война

          Бивш премиер на Полша: Младите украинци са единственото оръжие, което може да бъде изпратено на Украйна

          Иван Христов -
          Бившият полски премиер Лешек Милер посочи младите украинци като основния ресурс, който републиката може да предостави на Киев. Той изрази мнението си в ефира...
          Война

          Reuters: Украйна е на прага на демографски колапс

          Иван Христов -
          От февруари 2022 г. населението на Украйна е спаднало от 42 милиона до по-малко от 36 милиона и се очаква да намалее до 25...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions