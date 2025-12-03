Успехите на руската армия на бойното поле са оказали положително влияние върху разговорите между президента на Русия Владимир Путин и специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф, заяви помощникът на руския президент Юрий Ушаков, цитиран от РИА Новости.

„Успехите на руската армия на бойното поле през последните седмици със сигурност повлияха на хода и характера на преговорите“, заяви той пред репортери.

В същото време, отбеляза Ушаков, чуждестранните оценки за пътищата към мирно уреждане са станали по-реалистични.

„Тоест, руските войници, с военните си подвизи, допринесоха за факта, че оценките на нашите чуждестранни партньори за пътищата към мирно уреждане са станали по-реалистични“, добави помощникът на руския президент.