Лидерът на ГЕРБ: Падането на кабинета ще хвърли държавата в хаос и ще застраши еврото

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов направи рязко разграничение между двете части на протеста от 1 декември срещу бюджета за 2026 година. „Искам да разделя протеста на две и да поздравя първата мирна част“, заяви Борисов и подчерта, че „полицията този път се справи много добре, вандалщините бяха организирани“.

По думите му евентуално падане на правителството би довело до сериозен хаос в следващите месеци. „Ако сега падне правителството, означава, че следващите 3-4 месеца ще има хаос, цените в магазините и секторите ще отидат в небесата, така ще се компрометира еврото, че може да се поиска да излезе“, предупреди той.

Протестът бе насочен срещу проектобюджета за 2026 г., за който Борисов припомни, че още от първия ден ГЕРБ го определя като „компромисен и лош“. Въпреки това лидерът на партията смята, че общественият натиск е имал положителен ефект, тъй като е дал възможност за преработка на ключови текстове. „Всички проблемни места в бюджета бяха решени. Всички обсъждания на бюджета са публични, за да се видят от гражданите. Сега за да балансираме бюджета отново режем капиталови разходи“, подчерта Борисов.

Той отправи критика и към ПП–ДБ за позицията им относно членството в еврозоната. „Ервозоната е даденост благодарение на ГЕРБ и на това правителство, което поиска конвергентен доклад“, заяви той.

Борисов подчерта рисковете пред въвеждането на единната валута, ако настоящото управление бъде свалено. „Еврото ще се компрометира от 1 януари. Не е случайно, че през всичките тези години не е искан конвергентен доклад. Дори германците и хърватите си признават, че не са се справили с еврото. Първите шест месеца след въвеждането са много важни. Ако не искаме да дискридитираме този процес, трябва да сме много единни“, посочи още той.