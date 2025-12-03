НА ЖИВО
          Лидерът на ГЕРБ: Падането на кабинета ще хвърли държавата в хаос и ще застраши еврото

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов направи рязко разграничение между двете части на протеста от 1 декември срещу бюджета за 2026 година. „Искам да разделя протеста на две и да поздравя първата мирна част“, заяви Борисов и подчерта, че „полицията този път се справи много добре, вандалщините бяха организирани“.

          По думите му евентуално падане на правителството би довело до сериозен хаос в следващите месеци. „Ако сега падне правителството, означава, че следващите 3-4 месеца ще има хаос, цените в магазините и секторите ще отидат в небесата, така ще се компрометира еврото, че може да се поиска да излезе“, предупреди той.

          „Кой разпореди това безобразие": Гневът на Асен Василев прозвуча и в нощните клубове (ВИДЕО)

          Протестът бе насочен срещу проектобюджета за 2026 г., за който Борисов припомни, че още от първия ден ГЕРБ го определя като „компромисен и лош“. Въпреки това лидерът на партията смята, че общественият натиск е имал положителен ефект, тъй като е дал възможност за преработка на ключови текстове. „Всички проблемни места в бюджета бяха решени. Всички обсъждания на бюджета са публични, за да се видят от гражданите. Сега за да балансираме бюджета отново режем капиталови разходи“, подчерта Борисов.

          Той отправи критика и към ПП–ДБ за позицията им относно членството в еврозоната. „Ервозоната е даденост благодарение на ГЕРБ и на това правителство, което поиска конвергентен доклад“, заяви той.

          Борисов подчерта рисковете пред въвеждането на единната валута, ако настоящото управление бъде свалено. „Еврото ще се компрометира от 1 януари. Не е случайно, че през всичките тези години не е искан конвергентен доклад. Дори германците и хърватите си признават, че не са се справили с еврото. Първите шест месеца след въвеждането са много важни. Ако не искаме да дискридитираме този процес, трябва да сме много единни“, посочи още той.

          „Кой разпореди това безобразие": Гневът на Асен Василев прозвуча и в нощните клубове (ВИДЕО)

          465 КОМЕНТАРА

          8. Е точно затова,че ЕЗ е даденост от ГРЕБ трябва да си ходите Айдуци.Народа не е искал това от Вас.Напротив.Да ни вкарвате в розово-фашистки фалирал съюз. Ама трябваше да гушнете кинтите. 🤮

          9. Е,пробвай да видим. Освен това ппдб така страстно защитават еврото,сякаш са се родили с него,така че няма опасност.

          17. Падането на Герб направо ще заличи България от картата на света,до сега колко правителства са падали пък България все си съществува,но Герб не искат да изпуснат още пари от Европейския съюз предназначени за разни проекти 😉

          25. Станка Иванова Да , малко акъл ви трябва, че няма какво да мислите , дори и за себе си.

          26. Ама, Вие май не разбрахте, че народа не иска еврото!
            Имаме си наша валута- Българския лев!
            Или Вие вече пазарувате с еврото и не Вие грижа за лева!
            Божеее, отвори им и очите и ушите , за да чуят гласът Народен, гласът Божий!

