      петък, 05.12.25
          Лили Иванова получи „Дамски кръст" от Симеон Сакскобургготски (СНИМКИ)

          Снимка: Facebook
          Бившият премиер Симеон Сакскобургготски връчи на Лили Иванова специалния орден „Дамски кръст“ в признание за заслугите ѝ към българската култура.

          Отличието беше придружено от обявление, гласящо:

          „С особено благоволение награждаваме Лили Иванова за изключителните ѝ заслуги към българската култура с „Дамски кръст“ – първа степен, на нашия орден „Свети Александър“. Заповядаме да ѝ се даде настоящата грамота, скрепена с печата на първообразната със собствената на НВ царя ръка! Написано: Симеон Втори“.

          Примата сподели кадри от церемонията в двореца „Врана“ и отправи благодарност към Сакскобургготски:

          „Благодаря на Н.В. Цар Симеон II за поканата да бъда гост в дома му в двореца ‘Врана’ и за оказаната ми чест! От сърце му пожелавам, както и на царското семейство – здраве, щастие и много успехи.“

          1. Никога не е късно човек да стане за резил. Лили Иванова с този талант може да си позволи да отказва всякакъв допир до политик, но уви …

