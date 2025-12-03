Лили Иванова получи „Дамски кръст“ от Симеон Сакскобургготски (СНИМКИ)

Бившият премиер Симеон Сакскобургготски връчи на Лили Иванова специалния орден „Дамски кръст“ в признание за заслугите ѝ към българската култура.
- Реклама -
Отличието беше придружено от обявление, гласящо:
Примата сподели кадри от церемонията в двореца „Врана“ и отправи благодарност към Сакскобургготски:
Бившият премиер Симеон Сакскобургготски връчи на Лили Иванова специалния орден „Дамски кръст“ в признание за заслугите ѝ към българската култура.
- Реклама -
Отличието беше придружено от обявление, гласящо:
Примата сподели кадри от церемонията в двореца „Врана“ и отправи благодарност към Сакскобургготски:
Никога не е късно човек да стане за резил. Лили Иванова с този талант може да си позволи да отказва всякакъв допир до политик, но уви …
А от Дуган кво получи ? 🤓
Андон Андонов ,какъв Доган.На мода е Делянчо.Гади ми се.
Е ПОЖИВЯЛА Е БАБА лИЛИ ПРИ ДУГАААН В РОСЕНЕЦ НЕ ПРИ дЕЛЯНЧО
Получила е среден пръст
Валентин Христов да, ама от Царя )))!