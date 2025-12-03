Любов въпреки войната: 54 палестински двойки казаха „да“ сред отломките на Газа (СНИМКИ)

Между руините на град Хан Юнис в Газа се проведе необичайно тържество – масова сватба, на която 54 палестински двойки сключиха брак. Сред разрушените квартали хората се събраха, за да отпразнуват рядък миг на радост. На импровизираната сцена присъстващите се наслаждаваха на танци и музика на живо, които върнаха усещането за нормалност, макар и за кратко.

- Реклама -

Събитието беше организирано от благотворителна програма на правителството на Обединените арабски емирства – инициатива, която обичайно осигурява храна, палатки и жизненоважни стоки за Газа, но този път избра да подари на хората нещо различно: повод за надежда.

Асошиейтед прес съобщава, че масовата сватба се е превърнала в символичен жест на възраждане сред двегодишната разруха от войната.

„Въпреки всичко, което се случи, ще започнем нов живот“, казва Хикмат Лауа, облечен в костюм и хванал за ръка Еман Хасан Лауа, пременена в традиционна палестинска носия.

„Дай Боже това да е краят на войната“, добавя той, докато двамата вървят покрай разбитите сгради заедно с останалите младоженци.

Сватбите от векове са ключова част от палестинската култура, но по време на войната почти изчезнаха. Сега, след крехкото примирие, традицията бавно се завръща, макар и в далеч по-скромен вид от някогашните пищни церемонии.

Докато множеството в Хан Юнис развява палестински знамена, празничната атмосфера остава частично засенчена от тежката хуманитарна ситуация. Голяма част от двата милиона жители на Газа – включително Еман и Хикмат Лауа – са разселени, цели квартали са унищожени, а недостигът на помощ и периодичните сблъсъци продължават да бележат ежедневието.