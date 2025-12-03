Любов въпреки войната: 54 палестински двойки казаха „да“ сред отломките на Газа (СНИМКИ)

Между руините на град Хан Юнис в Газа се проведе необичайно тържество – масова сватба, на която 54 палестински двойки сключиха брак. Сред разрушените квартали хората се събраха, за да отпразнуват рядък миг на радост. На импровизираната сцена присъстващите се наслаждаваха на танци и музика на живо, които върнаха усещането за нормалност, макар и за кратко.
Събитието беше организирано от благотворителна програма на правителството на Обединените арабски емирства – инициатива, която обичайно осигурява храна, палатки и жизненоважни стоки за Газа, но този път избра да подари на хората нещо различно: повод за надежда.
Асошиейтед прес съобщава, че масовата сватба се е превърнала в символичен жест на възраждане сред двегодишната разруха от войната.
Сватбите от векове са ключова част от палестинската култура, но по време на войната почти изчезнаха. Сега, след крехкото примирие, традицията бавно се завръща, макар и в далеч по-скромен вид от някогашните пищни церемонии.
Докато множеството в Хан Юнис развява палестински знамена, празничната атмосфера остава частично засенчена от тежката хуманитарна ситуация. Голяма част от двата милиона жители на Газа – включително Еман и Хикмат Лауа – са разселени, цели квартали са унищожени, а недостигът на помощ и периодичните сблъсъци продължават да бележат ежедневието.
- Реклама -
