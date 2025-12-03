НА ЖИВО
          Марко Рубио: Украйна може да изпревари Русия по БВП за 10 години

          Държавният секретар на САЩ Марко Рубио смята, че с правилен подход по време на следвоенното възстановяване, Украйна би могла да надмине Русия по отношение на брутния вътрешен продукт (БВП). Той направи тази прогноза в рамките на интервю пред Fox News.

          Според него, служители на американската администрация в момента се опитват да определят с какво точно „могат да живеят украинците“, за да гарантират бъдещата си сигурност.

          „Те ще могат не само да възстановят икономиката си, но и да просперират. Да бъдат страна с развиваща се икономика. Теоретично, ако всичко се направи правилно, БВП на Украйна може да надмине този на Русия в рамките на 10 години“, заяви Рубио.

          Той добави, че за да се постигне това, е необходимо да се спре войната и „да се гарантира дългосрочният суверенитет и независимост“ на Украйна, като се предотврати превръщането ѝ в марионетна държава.

          „Това ще позволи на икономиката ѝ да се превърне в история на успеха. И ние се опитваме да постигнем това“, отбеляза държавният секретар на САЩ.

          В същото време Рубио посочи, че Вашингтон не смята за осъществим подход, при който САЩ предоставят неограничена финансова помощ на Украйна, така че „това няма да се случи“.

          През 2025 г. се очаква номиналният БВП на Украйна да бъде 200 милиарда долара, докато този на Русия се очаква да бъде около 2,2 трилиона долара.

          328 КОМЕНТАРА

          6. Как, бе, Марко?
            Като им отнемете ресурсите и ги ограбите заедно с приятелчето ви путкин ли?

          12. Русия е една от най бързо развиващите се държави в момента!!!!! Който не вярва да посети Русия!!!!

          23. а вие „теоретично“ ходихте и на Луната ….че даже и „няколко“ пъти …….ама на практика се оказа че сте „кацали“ във Холивуд ….дори сами си го признахте !!!

          24. браво бе марко ….със унищожена инфраструктура градена десетилетия ….и щели да изпреварят Русия ? …..това опит за някаква тъпа шега ли беше ?!

          26. Де да сме живи ,да видиме!След Световната война,дето ни готвите, никой няма да изпреварва никого!

          28. КОЙ СИ ТИ БЕ ДА КАЗВАШ ТИЯ НЕЩА А СЕ МАХАЙ ЧЕ ПУТИН ШЕ ВИ ПОМЕТЕ ВСИЧКИ ДРИСЛЬО

          29. Ами,да видим,какво ще остане от Украйна???? Май,само Бандеровската,Нацистка,Западна Галичина и отрязана и от море????? Ха,ха,хаааа!

          31. Този Рубио добре ли е? От къде пада, толкова неграмотен, от САЩ идва, там са все неграмотни и чакат от придошлите от други страни да им оправят държавата! Свърши се и тяхната, сега се молят на Путин за мир! Едно време беше САЩ, когато нападаха, когото искат и крадяха, сега вече няма такава далавера ха-ха-ха! Ванга им предсказа края и ние чакаме, кога това ще стане!

          33. Боже, налей ум в главата на тези безмозъчни изчадия… Какъв възход, на каква основа!? Къде са украинците?! Мъжете, младите украинци!!! Вашето безразсъдство ги зарови в земята…
            Остават без най- богатите райони, които владееха, но не оцениха, благодарение пак на сатанаил вашингтонски…
            А злобата, която сте посяли в душите на тези глупави същества, как ще им помогне да тяорят добро и прогрес!?
            Я ПО-ДОБРЕ СИ ВЪРВЕТЕ В НЕЩОТО СИ КАТО ДЪРЖАВА И СЕ ЗАЕМЕТЕ С НЕЙНИТЕ ОГРОМНИ ПРОБЛЕМИ! ОСТАВЕТЕ ХОРАТА НА МИРА, ЗА ДА ГРАДЯТ САМИ ЖИВОТА СИ, КАКТО НАМЕРЯТ ЗА ДОБРЕ

          36. Путин не може да спре войната, ако 2 милиона войници – повечето затворници и престъпници, превърнати в хладнокръвни убийци, се върнат обратно, ще разрушат държавата. Само напред, Европа е следващата след украйна

          38. Че тя и в момента има много по добра икономика от мнозина дъжави в Европейския съюз

