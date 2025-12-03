Марко Рубио: Украйна може да изпревари Русия по БВП за 10 години

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио смята, че с правилен подход по време на следвоенното възстановяване, Украйна би могла да надмине Русия по отношение на брутния вътрешен продукт (БВП). Той направи тази прогноза в рамките на интервю пред Fox News.

Според него, служители на американската администрация в момента се опитват да определят с какво точно „могат да живеят украинците“, за да гарантират бъдещата си сигурност.

„Те ще могат не само да възстановят икономиката си, но и да просперират. Да бъдат страна с развиваща се икономика. Теоретично, ако всичко се направи правилно, БВП на Украйна може да надмине този на Русия в рамките на 10 години“, заяви Рубио.

Той добави, че за да се постигне това, е необходимо да се спре войната и „да се гарантира дългосрочният суверенитет и независимост“ на Украйна, като се предотврати превръщането ѝ в марионетна държава.

„Това ще позволи на икономиката ѝ да се превърне в история на успеха. И ние се опитваме да постигнем това“, отбеляза държавният секретар на САЩ.

В същото време Рубио посочи, че Вашингтон не смята за осъществим подход, при който САЩ предоставят неограничена финансова помощ на Украйна, така че „това няма да се случи“.

През 2025 г. се очаква номиналният БВП на Украйна да бъде 200 милиарда долара, докато този на Русия се очаква да бъде около 2,2 трилиона долара.