Мбапе разказа играта и на Атлетик (Билбао)

Реал (Мадрид) записа изненадващо лесна победа с 3:0 като гост на Атлетик Билбао на „Сан Мамес“ в изтеглен мач от 19-ия кръг на Ла Лига. „Кралете“ спряха серията си от три поредни ремита за първенство.

Килиан Мбапе за пореден път се превърна в герой за „лос бланкос“, отбелязвайки две от попаденията и асистирайки за третото на Едуардо Камавинга. Реал е втори в класирането с 36 точки, на една зад Барселона. Атлетик е осми с 20.

Още в 7-ата минута Трент Александър-Арнолд „хвърли“ дълъг диагонален пас към Мбапе, французинът напредна отлично, стигна до границата на наказателното поле и прати топката в левия ъгъл на Симон за 0:1.

После Тибо Куртоа се намеси отлично на два пъти.

В 33-ата минута гредата спаси домакините след шут на Винисиус.

В 43-ата минута Реал нанесе втори удар. Отново Александър-Арнолд беше замесен в ситуацията, след като центрира в наказателното поле, Мбапе с глава отклони към Камавинга, а той на празна врата, също с глава, покачи на 0:2.

Малко след почивката Микел Яурегисар изстреля снаряд, който отиваше точно под напречната греда, но Куртоа с котешки рефлекс изби в корнер.

В 59-ата минута Алваро Карерас намери Килиан Мбапе, който нанесе безпощаден изстрел от сериозна дистанция към долния десен ъгъл, а Унай Симон нямаше шанс за реакция – 0:3.