      петък, 05.12.25
          Мирчев и ПП–ДБ потърсиха Пеевски за обяснение след остри реплики

          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          „Да, България“ публикува видео, на което депутатът Ивайло Мирчев заедно с представители на ПП–ДБ отива до стаята на „ДПС–Ново начало“ в Народното събрание, за да поиска лично обяснение от Делян Пеевски за негови думи, които Мирчев определи като обидни.

          По-рано днес Пеевски направи остър коментар пред журналисти:

          „Хората, които до вчера седяха в кабинета ми, пиеха си кафетата и ми се молеха… Къде е Христо Иванов, къде е Мирчев, който се навеждаше да подписвам?“

          Изказването предизвика остра реакция в ПП–ДБ. Мирчев, придружен от Асен Василев, Божидар Божанов, Елисавета Белобрадова и други депутати, се отправи към стаята на Пеевски, за да чуе обяснение лично.

          Ситуацията допълнително изостря политическото напрежение, което през последните дни ескалира в пленарната зала и около протестите извън парламента.

          37 КОМЕНТАРА

          5. Stefka Georgieva Мрашляк е на баба ви сливата ! А иначе само глупаците не са разбрали още че живеят в една територия на Бърз кредит без възвращаемост началото на фалита на която започна точно с некадърното и крадливо управление на Пуделите !

          6. ТОЯ МИРЧЕВ И ДИПЛОМА НЯМА
            СЛЕД 1990 Г ВСЕКИ СИ КОПУВАШЕ ДИПЛОМИ ЗА СРЕДНО ВИСШЕ! И ТОЯ ИСКА ДА Е МИЛИОНЕР!

          7. След държането ,репликите на тия от НН ,в нормална държава ще бъдат изхвърлени от НС и край на кариерата им като политици.

          9. Пародиен цирк.🤮🤮🤮
            Те са си заедно.
            Мафиотския октопод на измекярите контролира България и мачка народа.

          13. 📢Следващият протест ще бъде по време на дебатите по вота на недоверие идната седмица.
            ЦЕЛТА Е : 1 МИЛИОН ДУШИ ПО УЛИЦИТЕ НА СОФИЯ!

          15. Тия смръдливци от ПП/ДБ, сега пък се взеха за конниците на Апокалипсиса, а забравиха, че са коалиция с Пеевски и Борисов, ей келеши и вие сте в кюпа..

              • Mariana Atanasova вие пък не мислите въобще, защото се изпаднали в кататоничен ступор планктон без мозъчна дейност

          22. Мирчев,моето перде е паднало още преди 36г!
            Писна ми от агентури на ДС и техни синчета и девойки и протежета!
            Ясно!@@@@@Поведението на народен представител е недопустимо.Все пак адмирации@

          25. Взимаш си избирателите и отиваш в Турция тука е България. Тя е нашата родина. МАРШ ОТ БЪЛГАРИЯ

