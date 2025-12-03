Мирчев и ПП–ДБ потърсиха Пеевски за обяснение след остри реплики

„Да, България“ публикува видео, на което депутатът Ивайло Мирчев заедно с представители на ПП–ДБ отива до стаята на „ДПС–Ново начало“ в Народното събрание, за да поиска лично обяснение от Делян Пеевски за негови думи, които Мирчев определи като обидни.

- Реклама -

По-рано днес Пеевски направи остър коментар пред журналисти:

„Хората, които до вчера седяха в кабинета ми, пиеха си кафетата и ми се молеха… Къде е Христо Иванов, къде е Мирчев, който се навеждаше да подписвам?“



Изказването предизвика остра реакция в ПП–ДБ. Мирчев, придружен от Асен Василев, Божидар Божанов, Елисавета Белобрадова и други депутати, се отправи към стаята на Пеевски, за да чуе обяснение лично.

Ситуацията допълнително изостря политическото напрежение, което през последните дни ескалира в пленарната зала и около протестите извън парламента.