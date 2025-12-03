Мирчев и ПП–ДБ потърсиха Пеевски за обяснение след остри реплики

„Да, България“ публикува видео, на което депутатът Ивайло Мирчев заедно с представители на ПП–ДБ отива до стаята на „ДПС–Ново начало“ в Народното събрание, за да поиска лично обяснение от Делян Пеевски за негови думи, които Мирчев определи като обидни.
По-рано днес Пеевски направи остър коментар пред журналисти:
Изказването предизвика остра реакция в ПП–ДБ. Мирчев, придружен от Асен Василев, Божидар Божанов, Елисавета Белобрадова и други депутати, се отправи към стаята на Пеевски, за да чуе обяснение лично.
Ситуацията допълнително изостря политическото напрежение, което през последните дни ескалира в пленарната зала и около протестите извън парламента.
Намайкавипуткатакраставамръснимафиоти
Свинята- Мирчев е доста огладняла…
И после гласуваха с Пеевски и Борисов
Този път задника му не се виждаше ,само нагънати я му врат.Росенец 2.
Stefka Georgieva Мрашляк е на баба ви сливата ! А иначе само глупаците не са разбрали още че живеят в една територия на Бърз кредит без възвращаемост началото на фалита на която започна точно с некадърното и крадливо управление на Пуделите !
ТОЯ МИРЧЕВ И ДИПЛОМА НЯМА
СЛЕД 1990 Г ВСЕКИ СИ КОПУВАШЕ ДИПЛОМИ ЗА СРЕДНО ВИСШЕ! И ТОЯ ИСКА ДА Е МИЛИОНЕР!
След държането ,репликите на тия от НН ,в нормална държава ще бъдат изхвърлени от НС и край на кариерата им като политици.
Росенец 2
Пародиен цирк.🤮🤮🤮
Те са си заедно.
Мафиотския октопод на измекярите контролира България и мачка народа.
Сега се сетиха
Чака ни Революция Другото е Цирк
РОСЕНЕЦ 2
📢Следващият протест ще бъде по време на дебатите по вота на недоверие идната седмица.
ЦЕЛТА Е : 1 МИЛИОН ДУШИ ПО УЛИЦИТЕ НА СОФИЯ!
Избирателите са тези,които ти искат оставката!!! Защо се правиш на 6 без 10?!
Тия смръдливци от ПП/ДБ, сега пък се взеха за конниците на Апокалипсиса, а забравиха, че са коалиция с Пеевски и Борисов, ей келеши и вие сте в кюпа..
Ivailo Filchev много объркани мисли…като да живеете на друга планета.
Mariana Atanasova вие пък не мислите въобще, защото се изпаднали в кататоничен ступор планктон без мозъчна дейност
Хаха този се скри.Добре ,че са подигардовете
Мирчев го търси да му се извини
И на нас ни писна от вас
Пеевски е изплашен вижда че края му идва.
Панаири, панаири…
Тоя Мирчев иска да се харесва на обикновените хора само, че човек на мафията.
Той се харесва за разлика от твоят шеф Костадинов от Вгъзраждане който се оказа слуга на мутрите
Vanesa Stoyanova Ivanova Аз изобщо не го харесвам Костадинов.
Мирчев,моето перде е паднало още преди 36г!
Писна ми от агентури на ДС и техни синчета и девойки и протежета!
Ясно!@@@@@Поведението на народен представител е недопустимо.Все пак адмирации@
Пламен Мирчев и на нас ни писна от такива като вас
Dimka Peneva По точно..
Пламен Мирчев по точно омръзна ни от такива депутати като шопара а не от такива като Мирчев
Ивайло
Dimka Peneva ДА бе мутренско поведение …
Пламен Мирчев той шопара си е баш мутра
И свинята се скри
Браво Пеевски ,изкарвай им кирливите ризи на тия некадърници и шарлатани !
Взимаш си избирателите и отиваш в Турция тука е България. Тя е нашата родина. МАРШ ОТ БЪЛГАРИЯ
Е
Смешници!