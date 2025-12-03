НА ЖИВО
          Война

          Мощен руски удар с „Искандер" в Кривой Рог, унищожена е административна сграда

          Удар в Кривой Рог
          Удар в Кривой Рог
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руската армия нанесе удар по административна сграда в Кривой Рог с балистични ракети вечерта на 3 декември. Според предварителната информация е ранена жена, а околните жилищни сгради са повредени, съобщи Александър Вилкул, ръководител на Съвета за отбрана на града, в Telegram, предава УНИАН.

          „Административната сграда беше ударена с балистични ракети, вероятно „Искандер-М“. Няколко жилищни сгради са повредени. Създаваме команден център в училището срещу сградата, където е ударена ракетата“, отбеляза той.

          „Пожарът е потушен. Всички работят на мястото“, добави Вилкул.

          Според Днепропетровската областна държавна администрация, трима души са ранени в Кривой Рог, според актуализирана информация, включително 3-годишно момиче.

          „Детето ще бъде лекувано амбулаторно, както и 28-годишната жена. 87-годишната ранена жена е хоспитализирана в средно тежко състояние“, добавиха те.

