На първа инстанция: 18 години затвор и доживот без книжка за пиян и дрогиран шофьор, убил човек

Софийски градски съд осъди на 18 години лишаване от свобода Димитър Любенов за тежката катастрофа на Околовръстното шосе през 2022 г., при която загина френски гражданин, а неговата съпруга беше тежко ранена.

Присъдата е първа инстанция и подлежи на обжалване.

Съдът: Престъплението е умишлено

Петорният съдебен състав прие, че деянието на Любенов е умишлено, а не по непредпазливост — ключов момент, който значително увеличава наказанието.

Освен това магистратите постановиха доживотно отнемане на шофьорската книжка на подсъдимия.

Какво се случи през 2022 г.?

На 25 септември 2022 г. Димитър Любенов:

шофирал със 195 км/ч при разрешени 80 км/ч ,

при разрешени , с 1,73 промила алкохол в кръвта,

в кръвта, и кокаин, установен с тест.

Любенов ударил автомобила на френско семейство на Околовръстното шосе, в резултат на което:

мъжът загинал на място ,

, съпругата му била тежко ранена.

Подсъдимият обяснил, че преди удара пишел съобщение до жена си.

Полицаи, обвинени за „ескорт“, оправдани

В хода на делото Любенов твърдеше, че двама полицаи – Любка Гечева и Георги Малински – му казали, че ще го „пази“ и придружава, но той не помни дали им е платил.

Обвинението срещу тях беше, че са взели 200 лева, за да го ескортират.

Съдът ги оправда, след като не се събраха достатъчно доказателства.

Какво следва?

Присъдата може да бъде обжалвана в 15-дневен срок пред Софийски апелативен съд.

Защитата на Димитър Любенов вече заяви, че ще обжалва.