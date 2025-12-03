На първа инстанция: 18 години затвор и доживот без книжка за пиян и дрогиран шофьор, убил човек

Софийски градски съд осъди на 18 години лишаване от свобода Димитър Любенов за тежката катастрофа на Околовръстното шосе през 2022 г., при която загина френски гражданин, а неговата съпруга беше тежко ранена.
Присъдата е първа инстанция и подлежи на обжалване.
Съдът: Престъплението е умишлено
Петорният съдебен състав прие, че деянието на Любенов е умишлено, а не по непредпазливост — ключов момент, който значително увеличава наказанието.
Освен това магистратите постановиха доживотно отнемане на шофьорската книжка на подсъдимия.
Какво се случи през 2022 г.?
На 25 септември 2022 г. Димитър Любенов:
- шофирал със 195 км/ч при разрешени 80 км/ч,
- с 1,73 промила алкохол в кръвта,
- и кокаин, установен с тест.
Любенов ударил автомобила на френско семейство на Околовръстното шосе, в резултат на което:
- мъжът загинал на място,
- съпругата му била тежко ранена.
Подсъдимият обяснил, че преди удара пишел съобщение до жена си.
Полицаи, обвинени за „ескорт“, оправдани
В хода на делото Любенов твърдеше, че двама полицаи – Любка Гечева и Георги Малински – му казали, че ще го „пази“ и придружава, но той не помни дали им е платил.
Обвинението срещу тях беше, че са взели 200 лева, за да го ескортират.
Съдът ги оправда, след като не се събраха достатъчно доказателства.
Какво следва?
Присъдата може да бъде обжалвана в 15-дневен срок пред Софийски апелативен съд.
Защитата на Димитър Любенов вече заяви, че ще обжалва.
Мал шанс че уби французин, ако беше българин щеше да мине с условна.