НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 05.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПравосъдие

          На първа инстанция: 18 години затвор и доживот без книжка за пиян и дрогиран шофьор, убил човек

          1
          100
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Софийски градски съд осъди на 18 години лишаване от свобода Димитър Любенов за тежката катастрофа на Околовръстното шосе през 2022 г., при която загина френски гражданин, а неговата съпруга беше тежко ранена.
          Присъдата е първа инстанция и подлежи на обжалване.

          - Реклама -

          Съдът: Престъплението е умишлено

          Петорният съдебен състав прие, че деянието на Любенов е умишлено, а не по непредпазливост — ключов момент, който значително увеличава наказанието.
          Освен това магистратите постановиха доживотно отнемане на шофьорската книжка на подсъдимия.

          Какво се случи през 2022 г.?

          На 25 септември 2022 г. Димитър Любенов:

          • шофирал със 195 км/ч при разрешени 80 км/ч,
          • с 1,73 промила алкохол в кръвта,
          • и кокаин, установен с тест.

          Любенов ударил автомобила на френско семейство на Околовръстното шосе, в резултат на което:

          • мъжът загинал на място,
          • съпругата му била тежко ранена.

          Подсъдимият обяснил, че преди удара пишел съобщение до жена си.

          Поредно отлагане на делото за катастрофата със загинал французин Поредно отлагане на делото за катастрофата със загинал французин

          Полицаи, обвинени за „ескорт“, оправдани

          В хода на делото Любенов твърдеше, че двама полицаи – Любка Гечева и Георги Малински – му казали, че ще го „пази“ и придружава, но той не помни дали им е платил.

          Обвинението срещу тях беше, че са взели 200 лева, за да го ескортират.

          Съдът ги оправда, след като не се събраха достатъчно доказателства.

          Какво следва?

          Присъдата може да бъде обжалвана в 15-дневен срок пред Софийски апелативен съд.
          Защитата на Димитър Любенов вече заяви, че ще обжалва.

          Софийски градски съд осъди на 18 години лишаване от свобода Димитър Любенов за тежката катастрофа на Околовръстното шосе през 2022 г., при която загина френски гражданин, а неговата съпруга беше тежко ранена.
          Присъдата е първа инстанция и подлежи на обжалване.

          - Реклама -

          Съдът: Престъплението е умишлено

          Петорният съдебен състав прие, че деянието на Любенов е умишлено, а не по непредпазливост — ключов момент, който значително увеличава наказанието.
          Освен това магистратите постановиха доживотно отнемане на шофьорската книжка на подсъдимия.

          Какво се случи през 2022 г.?

          На 25 септември 2022 г. Димитър Любенов:

          • шофирал със 195 км/ч при разрешени 80 км/ч,
          • с 1,73 промила алкохол в кръвта,
          • и кокаин, установен с тест.

          Любенов ударил автомобила на френско семейство на Околовръстното шосе, в резултат на което:

          • мъжът загинал на място,
          • съпругата му била тежко ранена.

          Подсъдимият обяснил, че преди удара пишел съобщение до жена си.

          Поредно отлагане на делото за катастрофата със загинал французин Поредно отлагане на делото за катастрофата със загинал французин

          Полицаи, обвинени за „ескорт“, оправдани

          В хода на делото Любенов твърдеше, че двама полицаи – Любка Гечева и Георги Малински – му казали, че ще го „пази“ и придружава, но той не помни дали им е платил.

          Обвинението срещу тях беше, че са взели 200 лева, за да го ескортират.

          Съдът ги оправда, след като не се събраха достатъчно доказателства.

          Какво следва?

          Присъдата може да бъде обжалвана в 15-дневен срок пред Софийски апелативен съд.
          Защитата на Димитър Любенов вече заяви, че ще обжалва.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Ваня Григорова: При нови избори няма да оставят Радев в президентството

          Екип Евроком -
          Независимият общински съветник Ваня Григорова изрази мнение, че президентът Румен Радев би получил широка подкрепа, ако реши да влезе активно в партийната политика. В...
          Инциденти

          Инцидент в София: Два трамвая се удариха заради верижна катастрофа, има пострадал

          Екип Евроком -
          Ватман от столичния градски транспорт е получил леки наранявания при сблъсък между две трамвайни мотриси. Инцидентът се е разиграл на столичния булевард „Шипченски проход“....
          Политика

          ГЕРБ излезе с остра позиция след напрежението пред дома на Борисов в Банкя

          Владимир Висоцки -
          Политическа партия ГЕРБ реагира остро след събитията, разиграли се тази вечер пред дома на лидера на формацията в Банкя. В официално съобщение, публикувано на...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions