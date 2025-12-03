Необявен протест в Сливен, присъединиха се маскирани младежи

Напрежението между протестиращи и полиция в Сливен ескалира, след като към митинга пред общината се присъедини група маскирани младежи, които започнаха да хвърлят димки и пиратки, предаде БГНЕС.

Ситуацията се изостри допълнително при опит за арест на един от тях. Според очевидци полицай е ударил младежа, което предизвика силно недоволство сред събралото се множество.

Протестът не е бил предварително съгласуван. Въпреки че сутринта в социалните мрежи се появи информация за събитието, следобед публикацията беше изтрита. На място не се яви официален организатор, а присъстващите представители на ПП-ДБ заявиха, че проявата не е организирана от тях.