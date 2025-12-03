Напрежението между протестиращи и полиция в Сливен ескалира, след като към митинга пред общината се присъедини група маскирани младежи, които започнаха да хвърлят димки и пиратки, предаде БГНЕС.
Ситуацията се изостри допълнително при опит за арест на един от тях. Според очевидци полицай е ударил младежа, което предизвика силно недоволство сред събралото се множество.
Протестът не е бил предварително съгласуван. Въпреки че сутринта в социалните мрежи се появи информация за събитието, следобед публикацията беше изтрита. На място не се яви официален организатор, а присъстващите представители на ПП-ДБ заявиха, че проявата не е организирана от тях.
Необявен протест в Сливен, присъединиха се маскирани младежи
„Бобокови са толкова глупави, че с поведението си по bTV тежко втвърдиха кабинета и коалицията. Опозицията се самозабрави от един протест и стана арогантна. Не си научиха урока! Никога няма да го научат. Затова нямат шанс. Шансовете на опозицията идват, когато Борисов се разсее и ги остави да се мислят за стратези. Когато Борисов се фокусира, те не могат да отхапят нищо. Излизат спонсорите им, казват две думи за затвор и всичко приключва. По-посредствена от българската т.нар. опозиция няма по света. Каталог от грешки! Първо, Румен Радев се прави на финалист преди стартовия изстрел, после Бобокови заплашват от екрана! Потрес! Войната се печели с ум, не с пари, не с голо самочувствие. „Ако наистина можеш нещо, прави се пред противника, че не го можеш, ако си близко, прави се, че си далеко“, казва Сун Дзъ. Виж, опозиционерите ни водят войната наобратно – те хем не могат, хем крещят, че много могат, вкарват хората по затворите още преди да са спечелили изборите. Празни кратуни, та дрънкат. Във войната, както и в живота пропуснатите моменти не се връщат. Тези никога няма да разберат и да подчинят действията си на това разбиране, че имат пред себе си твърде силен враг. Българинът винаги подценява, и се мисли за велик. Вдига ръка и спира Земята да се върти. Помним поведението на Кирето, Асен и Лена. Сега видяхме, че нищо не се е променило. ПП/ДБ са пак същите, пак същите спонсори, пак същите грешки, пак същите несъстоятелности, бързане, самовлюбени движения, високомерие, след което следват ЗАГУБИ. Единственото по-велико от могъществото на ума, е смелостта на сърцето, бяха написали сценаристите на онзи филм „Красив ум“. Ама сърцето, което не можеш да купиш. Ако купуваш сърца за омраза, като насочено оръжие, войната ще бъде кратка, несполучлива, ТОЧНО КАТО ПРЕДИШНАТА! Абе не ви ли омръзна един и същи авторски колектив?! Ама то е като развалена плоча, цикли все в този момент. А когато взеха властта, какво?! Викнаха Пеевски на помощ, и трябваше да се бърше след тях, понеже кирето, лена, асенча, ицо и наско оакаха всичко, включително най-ценното им – съдебната реформа. Поканиха Пеевски, гушкаха го, пиха кафета, съгласиха се с неговите искания, поставиха го на първия ред, и реализираха самоубийството си. Защото не можеш да поканиш своя най-силен и най-омразен враг, да ти бъде за малко съдбовен приятел, да те спасява и да ти решава задачите, които се свеждат ДО НЕГОВОТО УНИЩОЖАВАНЕ! Няма толкова свободни от мозъчна дейност хора… И от снощи повтарят същите мега глупави, прибързани, асиметрични действия, водещи до пълен провал.“
К.Андролова
Ако протеста беше 2020г. щяхте да пишете – „…присъединиха се немаскирани младежи…“ Ай вземете решение к’во искате!
Bravo
По къси гащи и тениски,много топло през Декември в този Сливен 🤔
Браво
Браво така се правят протести за да има ефект