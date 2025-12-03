Обещаха премии за играчите на Славия, ако победят лидера Левски

Извънредни премии са били обещани на футболистите на Славия. За целта те ще трябва да спечелят последното си шампионатно домакинство за календарната година – в четвъртък срещу Левски.

- Реклама -

На президента Венцеслав Стефанов и компания им се иска най-накрая да приключи серията без победа над големия дразнител в „синьо“. В последните 5 срещи между отборите – Левски спечели 4, а останалата завърши 3:3 през миналата пролет насред „Герена“.

Лидерът във временното класиране спечели последните си две гостувания в „Овча Купел“ – с 2:0 и 1:0. За последно през есента на 2022 г. Славия подчини столичния съперник у дома с 2:1.

Преди 10 години Венцеслав Стефанов пак раздаваше извънредни бонуси след успех над левскарите. Тогава на „белите“ победата им се услади, след като беше около 100-годишнината на съперника.

“Като победиш Левски винаги си доволен. Бихме ги по случай стогодишнината от първия мач. Били сме ги и преди 100 години, ще ги бием и сега, когато си решим”, обясни Стефанов.

В исторически план Славия изостава дори и като домакин срещу Левски – 18 победи, 26 ремита и 34 загуби в общо 78 шампионатни срещи, изиграни в „Овча Купел“.