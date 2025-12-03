Откриват утре ледената пързалка в центъра на София

Утре, 4 декември, от 18:30 ч. ще бъде открит официално Леден парк София – най-голямата ледена пързалка на Балканите. Съоръжението се разполага за четвърта поредна година в Княжеската градина до Орлов мост, като тази зима площта е увеличена до 5000 кв. м.

Празнично откриване с млади таланти

Кратката церемония ще включва изпълнения на млади таланти от водещите български школи по ледени спортове.

Те ще представят кратки демонстрации в художествено пързаляне и други ледени дисциплини.