      петък, 05.12.25
          Общество

          Откриват утре ледената пързалка в центъра на София

          Снимка: БГНЕС
          Утре, 4 декември, от 18:30 ч. ще бъде открит официално Леден парк София – най-голямата ледена пързалка на Балканите. Съоръжението се разполага за четвърта поредна година в Княжеската градина до Орлов мост, като тази зима площта е увеличена до 5000 кв. м.

          Празнично откриване с млади таланти

          Кратката церемония ще включва изпълнения на млади таланти от водещите български школи по ледени спортове.

          Те ще представят кратки демонстрации в художествено пързаляне и други ледени дисциплини.

          Общинската ледена пързалка в София очаква своите посетители Общинската ледена пързалка в София очаква своите посетители

