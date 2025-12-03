НА ЖИВО
          Отварянето на новия магазин на ЦСКА е факт

          "Искаме да създадем общност, нещо повече от фен магазин. Целта ни е нашите фенове да не се чувстват като потребители, а като хора, които идват да прекарат време в място, което чувстват като свой дом" - заяви техническият директор на клуба Михаил Александров

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Техническият директор на ЦСКА – Михаил Александров, говори след откриването на новия феншоп на „червените“ на улица „Солунска“ 12 в София. Магазинът е невиждан за българските мащаби, а на новия стадион ще има конкуренция. 

          По думите на Александров новият магазин е модерен и европейски, както на големите отбори от Стария континент. Техническият директор използва момента да успокои феновете по темата със строежа на стадиона и вдъхна подкрепа на Любослав Пенев, Борислав Михайлов и Петър Хубчев. 

          „Първо, да ви благодаря, че ни уважихте. Създаваме нещо модерно и европейско, както правят големите европейски отбори, смятам, че даваме добър пример и основи за всеки следващ клуб, който иска да гони цели в Европа – обясни Александров за феншопа и продължи. –  Тепърва ще ги видите по-късно (б.р. – графити вътре в магазина). 

          Искаме да създадем общност, нещо повече от фен магазин. Целта ни е нашите фенове да не се чувстват като потребители, а като хора, които идват да прекарат време в място, което чувстват като свой дом“.

          Стадион „Българска армия“ ще има собствен феншоп, не по-малко впечатляващ. Нещо, което тук започваме, ще продължим и развием нашия ретро кът. Има неща, които още не мога да ви кажа. 

          Имаме ретро колекция за българския футбол, хората ще могат да се любуват, имаме персонализирани продукти. Имаме фото будка, доста ефектна. Смея да твърдя, че това тук е доста специално.

          „Аз идея имам, но не мога да споделя, скоро ще имате информация“, каза техническият директор за бъдещата продажба на абонаменти на „Българска армия“. Toй уточни, че всичко около строежа е наред. 

          „Естествено, подкрепа ще има и днес на мача. Любо Пенев е емблематична фигура не само за нашия клуб. Човек, който съм имал щастието да ми е треньор в националния отбор. Случилото се с него беше първо изненадващо, второ и доста тъжно. Чувствам го по-специален в себе си този човек. Подкрепата е най-важното нещо, може би има нужда и от малко повече спокойствие. Трябва да разберем, че не трябва да се делим на сини и червени, а да подкрепяме нашите легенди“.

          Той говори и за Петър Хубчев и Борислав Михайлов: „Да, както казах – не делим. Не се делим в такива моменти и не смятаме, че трябва да се делят. Ще уважим и тримата, ще стискаме палци всичко да е наред“.

