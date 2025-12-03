Парламентът гласува оттегляне на бюджета: кабинетът пише нов вариант

Парламентът днес трябва да гласува оттеглянето на проекта за държавен бюджет за 2026 г. – стъпка, до която се стигна след решението на правителството, провокирано от продължаващата вълна от протести в страната.
Заедно с основния финансов документ ще бъдат изтеглени и разчетите за Държавното обществено осигуряване, както и планът на Здравната каса за следващата година.
Тъй като проектобюджетът вече е минал на първо четене, неговото оттегляне изисква специално решение на Народното събрание. Според кабинета целта е да бъде изготвена и внесена нова план-сметка, която да получи подкрепа до края на годината.
Оставка
Нали това беше единствения възможен бюджет?! Не може некадърно и зависимо правителство да направи добър бюджет.
Лоясалите мозъци щели да пишат… Боже, Боже
Тия крадци показаха, че не могат да направят бюджет без да си заложа пари за крадене от народа. Същите желаят да правят нов, но отново си залагат едни 1,5 милиарда за крадене чрез макрорамката. Крадеца няма как да стане слъга на народа. Той мисли като крадец. ОСТАВКА.
Оставка иначе падаме в канала
Кабинета ще пише ,мисли и разсъждава до 31 ви ! Това е идеята! После nevermind
Оставка