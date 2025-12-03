Парламентът гласува оттегляне на бюджета: кабинетът пише нов вариант

Парламентът днес трябва да гласува оттеглянето на проекта за държавен бюджет за 2026 г. – стъпка, до която се стигна след решението на правителството, провокирано от продължаващата вълна от протести в страната.

Заедно с основния финансов документ ще бъдат изтеглени и разчетите за Държавното обществено осигуряване, както и планът на Здравната каса за следващата година.

Тъй като проектобюджетът вече е минал на първо четене, неговото оттегляне изисква специално решение на Народното събрание. Според кабинета целта е да бъде изготвена и внесена нова план-сметка, която да получи подкрепа до края на годината.