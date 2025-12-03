НА ЖИВО
          Парламентът гласува оттегляне на бюджета: кабинетът пише нов вариант

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Парламентът днес трябва да гласува оттеглянето на проекта за държавен бюджет за 2026 г. – стъпка, до която се стигна след решението на правителството, провокирано от продължаващата вълна от протести в страната.

          Заедно с основния финансов документ ще бъдат изтеглени и разчетите за Държавното обществено осигуряване, както и планът на Здравната каса за следващата година.

          Тъй като проектобюджетът вече е минал на първо четене, неговото оттегляне изисква специално решение на Народното събрание. Според кабинета целта е да бъде изготвена и внесена нова план-сметка, която да получи подкрепа до края на годината.

          „Идеята на кабинета е да предложат нова план сметка, която да гласуват до края на годината.“

          Нали това беше единствения възможен бюджет?! Не може некадърно и зависимо правителство да направи добър бюджет.

          Тия крадци показаха, че не могат да направят бюджет без да си заложа пари за крадене от народа. Същите желаят да правят нов, но отново си залагат едни 1,5 милиарда за крадене чрез макрорамката. Крадеца няма как да стане слъга на народа. Той мисли като крадец. ОСТАВКА.

