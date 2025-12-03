Народното събрание отхвърли предложението за сваляне на имунитета на депутата Йордан Тодоров от парламентарната група на „Възраждане“. Искането за даване на разрешение за започване на наказателно преследване бе внесено по предложение на „ДПС – Ново начало“, базирано на искане от изпълняващия функциите главен прокурор от 27 февруари.

- Реклама -

При гласуването в пленарната зала предложението събра подкрепата на 56 народни представители, които гласуваха „за“. Този вот дойде от групите на ПП-ДБ, „ДПС-Ново начало“, петима депутати от „БСП-Обединена левица“ и един независим народен представител.

Срещу свалянето на защитата се обявиха 40 депутати – всички представители на „Възраждане“, трима от ГЕРБ-СДС, трима от „Величие“ и един от левицата. Мнозинството в залата – 79 народни представители, гласува „въздържал се“. В тази група влязоха депутати от ГЕРБ-СДС, „Има такъв народ“, „Алианс за права и свободи“, МЕЧ и четирима от „БСП-Обединена левица“.

Йордан Тодоров отказа да направи изказване по време на процедурата.

В края на февруари и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов поиска свалянето на имунитетите на четирима депутати от „Възраждане“ – Ивайло Чорбов, Никола Димитров, Славчо Крумов и Йордан Тодоров, както и на Петър Ананиев, чийто имунитет бе поискан от ЦИК в качеството му на кандидат-кмет на столичен район.

Повод за исканията са събитията от 22 февруари, когато по време на протест на „Възраждане“ в София се стигна до сблъсъци и ранени полицаи. Демонстрацията бе организирана в защита на българския лев и срещу приемането на еврото. Протестните действия започнаха пред БНБ със запалване на знамето на ЕС и кукли с ликовете на Кристин Лагард, Валдис Домбровскис и Паскал Донахю.

Впоследствие напрежението ескалира пред сградата на представителството на Европейската комисия, която бе замеряна с червена боя и бомбички. Равносметката от събитията включваше десетима пострадали полицаи и шестима задържани граждани.