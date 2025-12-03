НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Пеевски: Само избирателите ми могат да ми искат оставка

          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Лидерът на ДПС – „Ново начало“ Делян Пеевски заяви, че единствено неговите избиратели могат да искат оставката му, подчертавайки, че доверието към него „предстои да става още по-голямо“.

          Пред журналисти в парламента Пеевски коментира атаките от опозицията:

          „Всеки има право да подкрепя своите партии – както те имат избиратели, и ние имаме избиратели. Съветвам ги да не сеят омраза към ДПС… мои братя турци, помаци, роми – това няма да им го позволя като техен лидер.“

          Той предупреди ПП–ДБ „да не делят хората“, защото омразата се връща към тези, които я разпространяват.

          Пеевски заяви още, че ДПС ще подкрепи бюджета при гласуването му в Народното събрание.

          142 КОМЕНТАРА

          5. Прав си – оставка като лидер на ДПС – НН може да искат твоите избиратели !
            Но като оставка на народен представител може да го иска всеки !

          7. Не си добре, човек имаш нужда,от лечение сериозно, когато си мислиш, че си велик,но не ти си тъп!🤮

          16. Само олигофрените 🐷🐖живеят в свой,измислен свят,е добре да му баят за уроки, с тези тежки отклонения,двукопитния има нужда.

          17. Какво значи „мои“избиратели???
            Имало деление ,сега разбирам, добре ,но задавам въпрос?
            Никъде не видях неговите🐷🥳 избиратели да присъстват ,тоест плакатче в подкрепа ,нещо мъничко дори едно именце на великия играч.🥳🐖
            А може би те са с шапки невидимки,само така е станало. Е ние все още ходим по земята,това е една значима разлика.

          18. GEN – Z , идва за теб свиньо.Ще те обесят с главата надолу пред централата на ДПС, заедно с всичките ти съратници.
            Събитията през 1945г. ще ви се сторят “меки”, като вас🤛

          19. Тоя велик йорист, в паниката и шубето си започна да говори правни глупости! Аз, лаикът, ще.му кажа, че всеки може да му поиска оставката. Колкото до неговите избиратели, видяхме ги кои са на протестите накачулени и с маски. А също и Бяйрамчо на заседанието на комисията по финанси! Смешник!

          21. Това да си го завре някъде.Ако в друга държава някой си позволи изрази мършляци ,ще затворя НС ,въоръжени вътре най много 60/120минути е изхвръкнал като депутат и кариерата му е свършена.Целият народ иска да изчезнеш заедно с неграмотниците и проста….е от групировката ти.И колко до избирателите ти ,купени цигани и продали се кметове изнудващи и заплашващи обикновени турци,това са.Но не те обичат знай го
            А целият народ има право ,целият народ ви плаща заплати ,бонуси ,скъпи лимузини и специална охрана ,да и народът цял иска да изчезнеш заедно с другите.

          25. Прасето е бушон който прегаря ако г0ите се бунтуват против неосъзнатия хазарски геноцид.
            Протестират г0ите против прасето. Наивници. Същото е с кучето ,което хапе тоягата с което го бият,без да осъзнава ,че човек го бие..
            Шиши е бушон и пиар на господаря на колонията р0т 🚩 🔯 шилд .
            Колко българи озъзнават ,че сме под хазарски банкстерки геноцид.Колко бушона ,, изгоряха,, и собственика на колонията го смени с нови ,, оправячи,, … костов, шимон царя, . но Барух Бахаров вече 16 години праска геноцид.
            Сега новият бушон е прецендента 2 мандата хазарско иго.. агент Мойсей Цереушника..

