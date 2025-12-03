Пеевски: Само избирателите ми могат да ми искат оставка

Лидерът на ДПС – „Ново начало“ Делян Пеевски заяви, че единствено неговите избиратели могат да искат оставката му, подчертавайки, че доверието към него „предстои да става още по-голямо“.
Пред журналисти в парламента Пеевски коментира атаките от опозицията:
Той предупреди ПП–ДБ „да не делят хората“, защото омразата се връща към тези, които я разпространяват.
Пеевски заяви още, че ДПС ще подкрепи бюджета при гласуването му в Народното събрание.
То като си плащаш ….
Оставка
Лойтак
Гнусно животно!
Прав си – оставка като лидер на ДПС – НН може да искат твоите избиратели !
Но като оставка на народен представител може да го иска всеки !
Абе не се ли сещате Колкото по вече го плюете Толкова му нараства рейтинга
Не си добре, човек имаш нужда,от лечение сериозно, когато си мислиш, че си велик,но не ти си тъп!🤮
Е те купени или заплашени с фалити…Как да ти я искат,,избирателите“ ти
Те няма как да ти я искат , щом са купени.
Насрали са се !!!
Ти нямаш тскива
nagal i debel
ОСТАВКА СВИНЯ
Оставка мафио..
Марш прасе ненаяло се!
Само олигофрените 🐷🐖живеят в свой,измислен свят,е добре да му баят за уроки, с тези тежки отклонения,двукопитния има нужда.
Какво значи „мои“избиратели???
Имало деление ,сега разбирам, добре ,но задавам въпрос?
Никъде не видях неговите🐷🥳 избиратели да присъстват ,тоест плакатче в подкрепа ,нещо мъничко дори едно именце на великия играч.🥳🐖
А може би те са с шапки невидимки,само така е станало. Е ние все още ходим по земята,това е една значима разлика.
GEN – Z , идва за теб свиньо.Ще те обесят с главата надолу пред централата на ДПС, заедно с всичките ти съратници.
Събитията през 1945г. ще ви се сторят “меки”, като вас🤛
Тоя велик йорист, в паниката и шубето си започна да говори правни глупости! Аз, лаикът, ще.му кажа, че всеки може да му поиска оставката. Колкото до неговите избиратели, видяхме ги кои са на протестите накачулени и с маски. А също и Бяйрамчо на заседанието на комисията по финанси! Смешник!
ПСИХОЧНО БОЛЕН🤦🤦🤦
Това да си го завре някъде.Ако в друга държава някой си позволи изрази мършляци ,ще затворя НС ,въоръжени вътре най много 60/120минути е изхвръкнал като депутат и кариерата му е свършена.Целият народ иска да изчезнеш заедно с неграмотниците и проста….е от групировката ти.И колко до избирателите ти ,купени цигани и продали се кметове изнудващи и заплашващи обикновени турци,това са.Но не те обичат знай го
А целият народ има право ,целият народ ви плаща заплати ,бонуси ,скъпи лимузини и специална охрана ,да и народът цял иска да изчезнеш заедно с другите.
🐖🐖🐖
Твойте избиратели са неграмотни, как ще ти искат оставката ?
Има видов ден.
Прасето е бушон който прегаря ако г0ите се бунтуват против неосъзнатия хазарски геноцид.
Протестират г0ите против прасето. Наивници. Същото е с кучето ,което хапе тоягата с което го бият,без да осъзнава ,че човек го бие..
Шиши е бушон и пиар на господаря на колонията р0т 🚩 🔯 шилд .
Колко българи озъзнават ,че сме под хазарски банкстерки геноцид.Колко бушона ,, изгоряха,, и собственика на колонията го смени с нови ,, оправячи,, … костов, шимон царя, . но Барух Бахаров вече 16 години праска геноцид.
Сега новият бушон е прецендента 2 мандата хазарско иго.. агент Мойсей Цереушника..