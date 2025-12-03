Пеевски: Само избирателите ми могат да ми искат оставка

Лидерът на ДПС – „Ново начало“ Делян Пеевски заяви, че единствено неговите избиратели могат да искат оставката му, подчертавайки, че доверието към него „предстои да става още по-голямо“.

Пред журналисти в парламента Пеевски коментира атаките от опозицията:

„Всеки има право да подкрепя своите партии – както те имат избиратели, и ние имаме избиратели. Съветвам ги да не сеят омраза към ДПС… мои братя турци, помаци, роми – това няма да им го позволя като техен лидер.“



Той предупреди ПП–ДБ „да не делят хората“, защото омразата се връща към тези, които я разпространяват.

Пеевски заяви още, че ДПС ще подкрепи бюджета при гласуването му в Народното събрание.