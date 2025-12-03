НА ЖИВО
          Пети български медицински хеликоптер успешно премина летателни тестове (ВИДЕО)

          Снимка: БГНЕС
          Пети български хеликоптер за спешна медицинска помощ беше тестван във въздуха, съобщиха от ЦСМПВ.

          Летателните изпитания се проведоха пред българската приемателна комисия, която в момента е в базата на Leonardo S.p.A. в италианския град Верджате. В състава ѝ участват трима представители на Министерството на здравеопазването, както и експерти от авиационния оператор „България Хели Мед Сървиз“ ЕАД.

          Комисията извършва техническо приемане на машината, като проверява оборудването, медицинската апаратура и всички елементи на конфигурацията.

          След приключване на процедурата ще започне организацията по прелитането на хеликоптера до България.

