Пети български медицински хеликоптер успешно премина летателни тестове (ВИДЕО)

Пети български хеликоптер за спешна медицинска помощ беше тестван във въздуха, съобщиха от ЦСМПВ.

Летателните изпитания се проведоха пред българската приемателна комисия, която в момента е в базата на Leonardo S.p.A. в италианския град Верджате. В състава ѝ участват трима представители на Министерството на здравеопазването, както и експерти от авиационния оператор „България Хели Мед Сървиз“ ЕАД.

Комисията извършва техническо приемане на машината, като проверява оборудването, медицинската апаратура и всички елементи на конфигурацията.

След приключване на процедурата ще започне организацията по прелитането на хеликоптера до България.