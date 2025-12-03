Служителите на реда в Монтана разкриха самоличността на извършителя, който разби видеокамера в подлеза на железопътната гара в града. От проведените оперативно-издирвателни мероприятия е установено, че вандалският акт е дело на 18-годишен местен младеж.

Инцидентът се е разиграл на 16 ноември 2025 г. около 20:00 часа. Тогава неизвестно към онзи момент лице е извършило непристойни действия, нарушаващи грубо обществения ред, и е повредило техниката за видеонаблюдение. По случая е образувана преписка за престъпление по чл. 325, ал. 1 от Наказателния кодекс.

Това не е изолиран случай на посегателство срещу обществено имущество в областния град. Преди година общинската администрация стартира за шести път ремонт на чешмата в централната градска градина, изградена по времето на кмета Гоцо Митов. При последното нападение над обекта беше изкъртено едно от коритата, а при предишни посегателства са били премахнати чучурите и струйниците, както и разбити различни орнаменти. За тези случаи също са водени полицейски разследвания.