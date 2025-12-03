НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 05.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Последната минута пак е щастлива за ЦСКА – Леандо Годой разплака Локомотив Пловдив

          В заключителните си двубои за годината в елита "червените" гостуват на Черно море, а "смърфовете" приемат Арда 

          0
          80
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          ЦСКА на Христо Янев постигна седма последователна победа в Първа лига. В мач от 18-ия кръг на шампионата „червените“ надвиха трудно Локомотив Пловдив с 2:1 на Националния стадион в столицата.

          - Реклама -

          Преди първия съдийски сигнал играчите на „армейците“ излязоха с фланелки с надпис „Дръж се, Любо, ще спечелиш и този мач!“ в подкрепа на клубната легенда Любослав Пенев, който се бори с тежко онкологично заболяване в клиника в Германия. По време на срещата Ел Голеадор беше окуражен и от аплодисменти и скандирания на името му в 9-та минута.

          ЦСКА беше по-деен в откриващите минути, като Боян Милосавлиевич трябваше да вади изстрел на Леандро Годой, а неточен отдалеч беше Джеймс Ето’о. Гостите от Пловдив рядко опитваха да застрашат вратата на Фьодор Лапоухов. Закономерното се случи в 35-та минута, когато Ето’о надигра Лукас Риян от дясно, центрира в наказателното поле и там Годой беше на точното място, за да засече за 1:0.

          След паузата домакините успокоиха темпото на игра, но авансът им все още беше крехък, и това позволи на Локомотив да възстанови паритета в 84-та минута. Хуан Переа получи топката от влезлия от пейката Димитър Илиев и с премерен шут по земя матира Лапоухов. Възпитаниците на Христо Янев натиснаха в търсене на победен гол и бяха възнаградени дълбоко в добавеното време, когато Годой не сбърка от 11-те метра след дузпа, отсъдена за игра с ръка на Ивайло Иванов.

          Така, подобно на срещата с другия пловдивски тим Ботев, ЦСКА стигна до нови три точки с драма в края. Седмият пореден успех в елита и общо осми във всички турнири дойде и в деня на откриването на официалния фенмагазин в центъра на София. „Червените“ са вече пред Локомотив в класирането – временно трети, с 31 точки. Лудогорец, който има два мача по-малко от ЦСКА, е четвърти с 30, колкото има и петият Черно море, а Локо Пд е на шеста позиция с 29 пункта.

          В последните си двубои за годината в елита ЦСКА гостува на Черно море, а Локо Пд приема Арда. 

          ЦСКА на Христо Янев постигна седма последователна победа в Първа лига. В мач от 18-ия кръг на шампионата „червените“ надвиха трудно Локомотив Пловдив с 2:1 на Националния стадион в столицата.

          - Реклама -

          Преди първия съдийски сигнал играчите на „армейците“ излязоха с фланелки с надпис „Дръж се, Любо, ще спечелиш и този мач!“ в подкрепа на клубната легенда Любослав Пенев, който се бори с тежко онкологично заболяване в клиника в Германия. По време на срещата Ел Голеадор беше окуражен и от аплодисменти и скандирания на името му в 9-та минута.

          ЦСКА беше по-деен в откриващите минути, като Боян Милосавлиевич трябваше да вади изстрел на Леандро Годой, а неточен отдалеч беше Джеймс Ето’о. Гостите от Пловдив рядко опитваха да застрашат вратата на Фьодор Лапоухов. Закономерното се случи в 35-та минута, когато Ето’о надигра Лукас Риян от дясно, центрира в наказателното поле и там Годой беше на точното място, за да засече за 1:0.

          След паузата домакините успокоиха темпото на игра, но авансът им все още беше крехък, и това позволи на Локомотив да възстанови паритета в 84-та минута. Хуан Переа получи топката от влезлия от пейката Димитър Илиев и с премерен шут по земя матира Лапоухов. Възпитаниците на Христо Янев натиснаха в търсене на победен гол и бяха възнаградени дълбоко в добавеното време, когато Годой не сбърка от 11-те метра след дузпа, отсъдена за игра с ръка на Ивайло Иванов.

          Така, подобно на срещата с другия пловдивски тим Ботев, ЦСКА стигна до нови три точки с драма в края. Седмият пореден успех в елита и общо осми във всички турнири дойде и в деня на откриването на официалния фенмагазин в центъра на София. „Червените“ са вече пред Локомотив в класирането – временно трети, с 31 точки. Лудогорец, който има два мача по-малко от ЦСКА, е четвърти с 30, колкото има и петият Черно море, а Локо Пд е на шеста позиция с 29 пункта.

          В последните си двубои за годината в елита ЦСКА гостува на Черно море, а Локо Пд приема Арда. 

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Данило се нареди сред най-титулуваните бразилци в историята

          Станимир Бакалов -
          След като стана шампион на Бразилия с екипа на Фламенго, защитникът Данило вече има точно 30 трофея в кариерата си. Така той се изкачи...
          Спорт

          Лацио изхвърли Милан от Купата на Италия

          Станимир Бакалов -
          Лацио надви Милан с минималното 1:0 в осминафинален мач за Купата на Италия, игран на „Стадио Олимпико“ в Рим. Единственото попадение реализира Матиа Дзакани в...
          Спорт

          Манчестър Юнайтед бе изпратен с освирквания от „Олд Трафорд“, не се справи с Уест Хем

          Станимир Бакалов -
          Манчестър Юнайтед не успя да спечели домакинството си на Уест Хем, след като срещата от 14-ия кръг на "Олд Трафорд" завърши 1:1. Диого Далот...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions