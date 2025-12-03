Последната минута пак е щастлива за ЦСКА – Леандо Годой разплака Локомотив Пловдив

ЦСКА на Христо Янев постигна седма последователна победа в Първа лига. В мач от 18-ия кръг на шампионата „червените“ надвиха трудно Локомотив Пловдив с 2:1 на Националния стадион в столицата.

Преди първия съдийски сигнал играчите на „армейците“ излязоха с фланелки с надпис „Дръж се, Любо, ще спечелиш и този мач!“ в подкрепа на клубната легенда Любослав Пенев, който се бори с тежко онкологично заболяване в клиника в Германия. По време на срещата Ел Голеадор беше окуражен и от аплодисменти и скандирания на името му в 9-та минута.

ЦСКА беше по-деен в откриващите минути, като Боян Милосавлиевич трябваше да вади изстрел на Леандро Годой, а неточен отдалеч беше Джеймс Ето’о. Гостите от Пловдив рядко опитваха да застрашат вратата на Фьодор Лапоухов. Закономерното се случи в 35-та минута, когато Ето’о надигра Лукас Риян от дясно, центрира в наказателното поле и там Годой беше на точното място, за да засече за 1:0.

След паузата домакините успокоиха темпото на игра, но авансът им все още беше крехък, и това позволи на Локомотив да възстанови паритета в 84-та минута. Хуан Переа получи топката от влезлия от пейката Димитър Илиев и с премерен шут по земя матира Лапоухов. Възпитаниците на Христо Янев натиснаха в търсене на победен гол и бяха възнаградени дълбоко в добавеното време, когато Годой не сбърка от 11-те метра след дузпа, отсъдена за игра с ръка на Ивайло Иванов.

Така, подобно на срещата с другия пловдивски тим Ботев, ЦСКА стигна до нови три точки с драма в края. Седмият пореден успех в елита и общо осми във всички турнири дойде и в деня на откриването на официалния фенмагазин в центъра на София. „Червените“ са вече пред Локомотив в класирането – временно трети, с 31 точки. Лудогорец, който има два мача по-малко от ЦСКА, е четвърти с 30, колкото има и петият Черно море, а Локо Пд е на шеста позиция с 29 пункта.

В последните си двубои за годината в елита ЦСКА гостува на Черно море, а Локо Пд приема Арда.