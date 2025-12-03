Появи се видеопотвърждение как украински дрон-прехващач сваля руски реактивен дрон-камикадзе

В интернет се появи видеозапис на украински дрон-прехващач, свалящ руски реактивен дрон-камикадзе, пише Military Analytics.

Заслужава да се отбележи, че Европа участва активно в увеличаването на производството на безпилотни летателни апарати (БЛА) за украинските въоръжени сили. Сътрудничеството е в ход в две области: дронове-прехващачи и дронове-камикадзе. Докато Украйна се е превърнала в тестов полигон за европейски решения за противовъздушна отбрана, Русия се разглежда като тестов полигон за дронове-камикадзе.

Днес руските сили за противовъздушна отбрана разполагат с голям брой опитен персонал. Десетки батареи за противовъздушна отбрана работят непрекъснато вече четири години – огромно количество натрупан опит. На практика обаче два или три мащабни ударни набези с безпилотни летателни апарати гарантирано ще изтощят противовъздушната отбрана на всяка страна, чиито системи първоначално са проектирани за прехващане на големи самолети. Казано по-просто: повече от 200 самолета не могат да бъдат използвани в една атака, но повече от 200 реактивни дрона-камикадзе са напълно възможни.

Предвид новите реалности на „битката за небето“, много страни сега проучват нови отбранителни тактики. Израел вероятно ще разчита на лазерни системи. Американците ще разработят рояци от малки дронове-прехващачи. Европа, с характерната си методичност, ще създаде свой собствен „щит срещу дронове“.