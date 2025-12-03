НА ЖИВО
          Prada купи Versace за 1,38 млрд. долара и разширява модната си империя

          Снимка: Wikimedia
          Prada обяви във вторник, че е придобила модната къща Versace, с което две от най-емблематичните италиански марки вече са под един покрив, съобщи BBC.

          Стойността на сделката е 1,38 млрд. долара (1,04 млрд. паунда) — значително под близо 2 млрд. долара, които предишният собственик Capri Holdings плати през 2018 г.

          Придобиването разширява портфолиото на Prada, включващо Miu Miu, и засилва конкуренцията ѝ с френския гигант LVMH – собственик на марки като Dior, Fendi и Louis Vuitton.

          За над милиард евро: Prada купува конкурента си Versace За над милиард евро: Prada купува конкурента си Versace

          Легендарната дизайнерка Донатела Версаче напусна поста креативен директор през март след 27 години начело на бранда. Тя наследи ръководството през 1997 г. след убийството на брат ѝ Джани. Творческият пост беше поет от Дарио Витале, бивш директор на Miu Miu.

          Продажбата идва със загуба от около 700 млн. долара за Capri Holdings, тъй като продажбите на Versace, както и на други техни брандове – включително Michael Kors и Jimmy Choo, са се забавили. Под тяхно управление Versace постепенно се отдалечи от своя разкошен, орнаментален стил, премина към минимализъм и увеличи цените.

          От Prada уточниха, че сделката е финализирана след получаване на всички регулаторни одобрения.

          Според Capri Holdings средствата от продажбата ще бъдат насочени към намаляване на дълга.

          Сделка за милиарди: „Прада“ се готви да купи „Версаче“ Сделка за милиарди: „Прада“ се готви да купи „Версаче“

          „Планираме да използваме приходите, за да изплатим по-голямата част от задълженията си, което значително ще укрепи финансовото ни състояние“,

          заяви изпълнителният директор Джон Д. Айдъл.

          Главният изпълнителен директор на Prada Андреа Гуера подчерта по-рано, че Versace има „огромен потенциал“, като добави:

          „Пътят ще бъде дълъг и ще изисква дисциплина и търпение.“

          1 коментар

          1. пък дълга на италия 3 трилиона и колко още беше? то така и италия ще трябва да се продава май?!

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

