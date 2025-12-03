Prada купи Versace за 1,38 млрд. долара и разширява модната си империя

Prada обяви във вторник, че е придобила модната къща Versace, с което две от най-емблематичните италиански марки вече са под един покрив, съобщи BBC.

- Реклама -

Стойността на сделката е 1,38 млрд. долара (1,04 млрд. паунда) — значително под близо 2 млрд. долара, които предишният собственик Capri Holdings плати през 2018 г.

Придобиването разширява портфолиото на Prada, включващо Miu Miu, и засилва конкуренцията ѝ с френския гигант LVMH – собственик на марки като Dior, Fendi и Louis Vuitton.

Легендарната дизайнерка Донатела Версаче напусна поста креативен директор през март след 27 години начело на бранда. Тя наследи ръководството през 1997 г. след убийството на брат ѝ Джани. Творческият пост беше поет от Дарио Витале, бивш директор на Miu Miu.

Продажбата идва със загуба от около 700 млн. долара за Capri Holdings, тъй като продажбите на Versace, както и на други техни брандове – включително Michael Kors и Jimmy Choo, са се забавили. Под тяхно управление Versace постепенно се отдалечи от своя разкошен, орнаментален стил, премина към минимализъм и увеличи цените.

От Prada уточниха, че сделката е финализирана след получаване на всички регулаторни одобрения.

Според Capri Holdings средствата от продажбата ще бъдат насочени към намаляване на дълга.

„Планираме да използваме приходите, за да изплатим по-голямата част от задълженията си, което значително ще укрепи финансовото ни състояние“, заяви изпълнителният директор Джон Д. Айдъл.

Главният изпълнителен директор на Prada Андреа Гуера подчерта по-рано, че Versace има „огромен потенциал“, като добави: