Представител на НАТО: Руската армия е на 30 километра от Запорожие

Руската армия е на приблизително 30 километра от Запорожие. Изключително малко вероятно е обаче тя да се приближи до границите на града преди края на годината без значителен пробив. Високопоставен служител на НАТО изрази това мнение пред кореспондент на УНИАН в Брюксел.

Според него руската войска се движи на юг по участък от магистралата, свързваща Покровск в Донецка област с Гуляйполе в Запорожка област.

„И те са достигнали град Доброполе, разположен на приблизително 12 километра от границите на града. По този начин те напредват на запад по фронт с ширина няколко километра. И според съобщенията вече са достигнали покрайнините на Гуляйполе“, заяви служителят.

Събеседникът на УНИАН добави, че украинската отбрана на изток от Запорожие е засилена. Той обаче отбеляза също, че градът „е изложен на риск от обкръжение от север, тъй като руските войски напредват на запад“.

„Балансът на силите в Запорожие продължава да е в полза на Русия в приоритетни области, но това не е достатъчно за решителен пробив, особено като се има предвид, че руските въоръжени сили напредват в градските райони“, заяви представителят на Алианса.