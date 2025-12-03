НА ЖИВО
      петък, 05.12.25
          Представител на НАТО: Руската армия е на 30 километра от Запорожие

          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руската армия е на приблизително 30 километра от Запорожие. Изключително малко вероятно е обаче тя да се приближи до границите на града преди края на годината без значителен пробив. Високопоставен служител на НАТО изрази това мнение пред кореспондент на УНИАН в Брюксел.

          Според него руската войска се движи на юг по участък от магистралата, свързваща Покровск в Донецка област с Гуляйполе в Запорожка област.

          „И те са достигнали град Доброполе, разположен на приблизително 12 километра от границите на града. По този начин те напредват на запад по фронт с ширина няколко километра. И според съобщенията вече са достигнали покрайнините на Гуляйполе“, заяви служителят.

          Събеседникът на УНИАН добави, че украинската отбрана на изток от Запорожие е засилена. Той обаче отбеляза също, че градът „е изложен на риск от обкръжение от север, тъй като руските войски напредват на запад“.

          „Балансът на силите в Запорожие продължава да е в полза на Русия в приоритетни области, но това не е достатъчно за решителен пробив, особено като се има предвид, че руските въоръжени сили напредват в градските райони“, заяви представителят на Алианса.

          1 коментар

          1. Да бе затова Тръмп бърза да се сключи примирие ,че още малко и няма да има Украйна и ще изгубят възможност американците да се докопат до редки земни метали и други ресурси на територията на Украйна.

