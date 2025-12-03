Премиерът на Белгия: Никой не мисли сериозно за поражение на Русия в Украйна, изземването на руските активи ще е кражба

Премиерът на Белгия Барт де Вевер заяви, че никой не мисли сериозно, че Русия ще претърпи поражение във войната с Украйна. Той нарече подобни очаквания приказки и празни илюзии.

Причината за това беше въпросът дали замразените руски активи могат да отидат в Украйна. Де Вевер припомни, че преди това суверенните активи на други държави са били замразявани само по време на конфликти. Те са можели да бъдат прехвърлени на другата страна само след очевидно поражение.

В сегашната ситуация той смята подобен резултат за почти невъзможен. Той също така подчерта, че директното прехвърляне на замразени активи към друга държава никога не е било използвано и ще изглежда като опит за кражбата им.