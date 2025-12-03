НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 05.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Премиерът на Белгия: Никой не мисли сериозно за поражение на Русия в Украйна, изземването на руските активи ще е кражба

          8
          761
          Барт де Вевер
          Барт де Вевер
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Премиерът на Белгия Барт де Вевер заяви, че никой не мисли сериозно, че Русия ще претърпи поражение във войната с Украйна. Той нарече подобни очаквания приказки и празни илюзии.

          - Реклама -

          Причината за това беше въпросът дали замразените руски активи могат да отидат в Украйна. Де Вевер припомни, че преди това суверенните активи на други държави са били замразявани само по време на конфликти. Те са можели да бъдат прехвърлени на другата страна само след очевидно поражение.

           В сегашната ситуация той смята подобен резултат за почти невъзможен. Той също така подчерта, че директното прехвърляне на замразени активи към друга държава никога не е било използвано и ще изглежда като опит за кражбата им.

          Премиерът на Белгия Барт де Вевер заяви, че никой не мисли сериозно, че Русия ще претърпи поражение във войната с Украйна. Той нарече подобни очаквания приказки и празни илюзии.

          - Реклама -

          Причината за това беше въпросът дали замразените руски активи могат да отидат в Украйна. Де Вевер припомни, че преди това суверенните активи на други държави са били замразявани само по време на конфликти. Те са можели да бъдат прехвърлени на другата страна само след очевидно поражение.

           В сегашната ситуация той смята подобен резултат за почти невъзможен. Той също така подчерта, че директното прехвърляне на замразени активи към друга държава никога не е било използвано и ще изглежда като опит за кражбата им.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Русия на прага да се сдобие с първата си военноморска база в Африка

          Иван Христов -
          Съобщава се, че на Русия е предложена сделка, според която тя получава военноморска база в Судан в замяна на оръжия и военна техника, пише...
          Война

          Бивш премиер на Полша: Младите украинци са единственото оръжие, което може да бъде изпратено на Украйна

          Иван Христов -
          Бившият полски премиер Лешек Милер посочи младите украинци като основния ресурс, който републиката може да предостави на Киев. Той изрази мнението си в ефира...
          Война

          Reuters: Украйна е на прага на демографски колапс

          Иван Христов -
          От февруари 2022 г. населението на Украйна е спаднало от 42 милиона до по-малко от 36 милиона и се очаква да намалее до 25...

          8 КОМЕНТАРА

          3. Този прояви малко здрав разум – ако откраднат руските авоари, Белгия ще е първата в списъка.

          4. Белгиеца защо сега разваля ГОЛЯМАТА ЛЪЖА на евролидерите!? /шмекери подли задкулисни крадливи/

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions