Народното събрание отхвърли референдума за еврото на 3 декември 2025 г., предизвиквайки остра обществена реакция и протести. Според политическия анализатор проф. Захари Захариев, председател на фондация „Славяни“, този акт е поредното доказателство за огромната пропаст между политическия елит и българския народ.
В телевизионно интервю проф. Захариев коментира резултатите от анкета по темата, в която 89% от над 730 участници не одобряват решението на парламента, докато едва 8% го подкрепят. „Аз определено не одобрявам. Отношението на Народното събрание към този референдум минава под знака на отношението на българския парламентаризъм към волята, желанието и очакванията на народа“, заяви той. Според него това е в „крещящо противоречие“ с над 35-годишните заклинания за изграждане на гражданско общество в България.
Професорът подкрепи и кратката позиция на президентството, че „парламентът не иска да чуе гласа на народа“. Той отбеляза, че институцията все по-малко заслужава името си „Народно събрание“, тъй като действията ѝ не изразяват народната воля.
Проф. Захариев изрази задоволство от факта, че на последвалите протести са присъствали предимно млади хора. „Това показва, че все пак здравословното състояние на българската нация не е толкова трагично и печално, колкото се опитват да ни внушат някои политици“, коментира той. Според него управляващите трябва да си припомнят, че са „слуги на този народ“.
Анализаторът цитира и реакции в световната преса, като френския „Лю Монд“, който определя протеста като „най-големият от години“, под който гражданите скандират „мафия“, и германската обществена телевизия, която го описва като „протест срещу бюджет, който прикрива корупцията“. Според Захариев тези оценки отразяват точно българските реалности и показват, че „хората се събуждат“.
Той посочи като причина за липсата на страх у управляващите „тоталното разделение в българското общество на самоопределили се и окопали се в своите позиции политически елити и масата от българския народ“. Този разлом, по думите му, „не вещае нищо добро“.
Особено парадоксална е ситуацията с „Продължаваме промяната – Демократична България“, които инициираха протеста, но в пленарна зала гласуваха против референдума. Захариев коментира оставката на председателя на Контролния съвет на „Продължаваме промяната“ Александър Русанов, който заявява: „Разочарован и омерзен съм. Прекрасната фасада, зад която се крият подмолни цели, не е и никога няма да бъде дом на борбата за чиста и свята република“.
Според анализатора подобни настроения има сред избирателите на всички управляващи сили, които са обединени повече от интереси, отколкото от волята на народа. Той се съгласи с коментара на Татяна Дончева, че „управляващите напоследък непрекъснато натискат педала на нахалството“.
Като контрапункт на българската политическа действителност проф. Захариев, който наскоро се е завърнал от Китай, представи китайския прагматизъм. Той отбеляза над 70-годишните дипломатически отношения между двете страни, както и организираните от фондация „Славяни“ и Националната асоциация „Един пояс, един път“ българо-китайска бизнес среща с 28 големи корпорации и среща на побратимени градове през септември 2025 г.
Професорът обясни, че заради войната в Украйна се отваря възможност за нов маршрут от инициативата „Един пояс, един път“, който да мине през Централна Азия, Каспийско море, Грузия и чрез фериботна връзка да стигне до Бургас, а оттам към Централна и Западна Европа. „Открива се нова възможност за България да намери своето място като изключително важен център“, подчерта той.
Захариев сподели и впечатления от Четвъртия пленум на 18-ия конгрес на Китайската комунистическа партия, където са приети насоките за 15-ия петгодишен план с хоризонт до 2035 г. Ключов момент в него е, че редом с икономиката трябва да се развива и социалната инфраструктура, осигуряваща по-високи заплати и социална сигурност. Философията на китайския лидер Си Дзипин, че „всички сме в една лодка“, цели да разбие статуквото на държави от първа и втора категория, намирайки все по-голяма подкрепа в света.
Връщайки се към българската политическа ситуация, проф. Захариев отбеляза, че всички партии в парламента се страхуват от избори. По думите му дори в ГЕРБ се обсъжда дали да не се предизвикат предсрочни избори сега, тъй като след няколко месеца, особено след влизането в еврозоната, доверието към тях може да е значително по-ниско. Основен фактор в тези сметки е и евентуалният нов политически проект на президента Румен Радев. „Ако те сега направят изборите по-скоро, просто Радев изпада в цайтнот“, анализира Захариев, допълвайки, че протестиращото общество може да потърси своя изразител в лицето на нова политическа сила.
ЗАЩО НЕ ВИЖДАМ ИНТЕРВЮТО С ИНВЕСТИТОРИ ТЕ В ИСТОРИЧЕСКИ ПАРК?!
Дзурльото , пак е неподготвен.
Какъв лев, бе?
През 1960 г. България е фалирана и източена от Русия, като е принудена да предаде целия си златен резерв от 32 тона злато.
През 1969 г. другарката Луканова (сестрата на Андрей Луканов), управител на БНБ, отново докладва на Тодор Живков, че в хазната няма и цент и не можем да платим задълженията към Московска народна банка. Те не искат левове или рубли.
Признават само долара и България винаги е плбащала на СССР в долари.
През 1990 г. България обяви мораториум по изплащане на вышния дълг, който
достигна 10 милиарда долара.
Достигна, защото режимьт на Живков взимаше заеми в долари, за да плаща на Русия горива и суровини на много по-високи цени от международните.
За сравнение – още при откриването на
Нефтохима при пырвата доставка на руски петрол на 4 август в нефтопристанище
„Дружба“ пристига танкерьт „Антон
Иванов“ с руски петрол от сорта Уралс, който плащаме на цена от 23 долара за барел при международна цена от 18 долара и то за сорта Брент.
Марионетния режим на Живков е принуден не само да плаща по-високи цени за доставки, но и изнася огромна част от селскостопанската ни продукция за Русия под себестойност, на символични цени – картофи по 1 ст./кг., домати – 2 ст. / кг.
Документите на стопанския отдел
Не може една шепа необразовани да се нарича народ! Видяхме ги колко са на просестите. Едвам се събират 50 човека…
Ivo Mirchev Не думай ?
Смени очилата си ?
“ необразовани “ , вие “ образован “ ли сте ?
Венета Н. Василиева пребройте си граматичните грешки и опитайте пак без тях! Така само потвърждавате написаното от мен.
Ivo Mirchev Много нависоко летите, но е много лошо когато паднеш от високото ,,!?
Ivo Mirchev Седесарогербаджийски соросоидни кърлежи липсваха.
Този професор пребивавайки често в русия , сигурно някой Украински дрон го е цапардосъл по манерката.
Гори масло…..
Радослав Михалев ама….
Заеби!
Твърде си тъп!
Радослав Михалев С риск да бъда банална -с професора ,,ви делят няколко вагона книги.“Успех с чесането на езика в соц.мрежа!
Протестиращите бяха употребени и захвърлени или поточно е.ани и изоставени
Още един анатемосан
Georgi Petrov Жоре анатемата се връща към идиота употребил я несправедливо.
Аз съм за евро.
Stanimir Stoynov Да бе и аз съм за еврото.На трябваше да има референдум и ако народа каже не значи не.Ако каже евро значи евро .
Димо Валентинов Димов сега тече протест за лева … погледни колко човека са …
Михаил Мишев хората се умориха -от пустно в празно .Референдум трябваше да има!
Михаил Мишев Вие така ли сте родени Кое да гледам какво да гледам.Ето тогава от какво да се притесняваме .Значи ще прием еврото на 1000% .Ако има референдум и хората ще припознаят Еврото .
Stanimir Stoynov щото си тъп !
Stanimir Stoynov щото си прост!
Stanimir Stoynov И аз.
Така е,толкова страх от народа ,да си каже мнението.Оставка на продажното правителство на Пеевски!
Дим Димиев Ама моля ви се, Народът вече си е казал думата.Сега ситуацията е такава, че Решетников ни избра президент, но утре той няма да е президент. Защо трябва да променим посоката си, заради някакъв слуга на Русия?
Sonya Kyuchukova Кога я каза,вие ли броихте
Sonya Kyuchukova
А защо трябва да ни избират бъдещето две зависими, алчни , безродни прасета…? А бе вие голямо бутане ни бутате в тази пропаднала Европа… И защо трябва точно тези пропадналите Пеевски и Борисов да ни тикат там…?
Търлъци недоправени протеста няма нищо общо с еврото …
Михаил Мишев Мише че си тъп тъп си, но трябва ли цял интернет да го разбере?