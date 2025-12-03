НА ЖИВО
      петък, 05.12.25
          
          
          
          Прокуратурата съди 16 души за хулиганство на протеста

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Софийската районна прокуратура (СРП) наблюдава 16 досъдебни производства, образувани във връзка с хулиганските действия по време на безредиците в централната част на София на 1 декември 2025 г. Това съобщиха от пресцентъра на държавното обвинение.

          14 привлечени към отговорност – 10 остават в ареста до 72 часа

          Според информацията 14 лица вече са привлечени като обвиняеми, като 10 от тях са задържани за срок до 72 часа, а спрямо останалите са взети различни мерки за неотклонение.

          Прокуратурата уточнява, че събраните до момента доказателства сочат извършването на груби хулигански прояви, които:

          „нарушават обществения ред и изразяват явно неуважение към обществото“.

          Какво показват доказателствата?

          По данни на разследващите, обвиняемите са:

          • замеряли полицейски служители с камъни, пиротехника и стъклени бутилки;
          • обръщали контейнери за отпадъци;
          • взимали различни предмети от тях и ги хвърляли по кордона на МВР;
          • нанасяли щети по служебни автомобили.

          Деянията са определени като:

          „извършени с изключителен цинизъм и дързост, на публично място, пред множество граждани и с демонстрация на безнаказаност“.

          Кои са задържаните?

          От прокуратурата съобщават още, че:

          • 6 лица имат предходни криминални регистрации;
          • 2 лица са осъждани за шофиране след употреба на наркотици и за трафик на мигранти;
          • 2 лица са с висящи досъдебни производства;
          • възрастта на обвиняемите е между 18 и 36 години;
          • три лица нямат постоянна адресна регистрация в София.

          Разследването продължава

          Прокурорите са дали указания за:

          • изискване на допълнителни записи от камери;
          • разпити на множество свидетели;
          • изготвяне на видеоекспертизи;
          • анализ на всички събрани доказателства.

          След докладване на материалите ще бъде преценено дали да бъде поискано налагане на постоянна мярка „задържане под стража“ за част от задържаните.

          От пресцентъра на прокуратурата уточняват, че продължават да постъпват нови материали от полицейските управления, свързани с хулигански действия от същата дата.

          

          Арестуваха сина на бизнесмена Атанас Бобоков на протеста

          17 КОМЕНТАРА

          4. Ченгетата много добре знаят кой не трябва да арестуват. Има едни около 60 човека на Борисов. Точно те безчинстват. Полицаите тях никога не ги докосват.

          6. СУПЕР НАГЛИТЕ ЛЪЖЦИ ЧЕ СА ПАТРИОТИ, ПАТРИОТИЧНИ ПАРТИИ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И ИЗВЪН И ПРЕЗИДЕНТЪТ РАДЕВ ?!?!!!?? 🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬✊✊✊✊🔥🔥🔥💯💯💯ОРГАНИЗИРАХ МИТИНГИ, ПРОТЕСТИ НА 23, 24 И 25 ЗА ОБСАДА НА ПАРЛАМЕНТА. ЦЕЛТА Е ДА УПРАЖНИМ НАТИСК ПАРЛАМЕНТА ДА ОТХВЪРЛЯТ ЕВРОТО И ОСТАВКА НА ПРАВИТЕЛСТВО. НИТО ЕДИН ЧОВЕК НЕ СЕ ЯВИ НА ПРОТЕСТА. БЕШЕ ОБЯВЕНО В ЕВРОКОМ, ФЕЙСБУК И СТОЛИЧНА ОБЩИНА. ПРЕДИ 2020 ГОДИНА НА 9 ЮНИ СЪДЪТ И ГЕШЕВ ДА АРЕСТУВА НЕГОВИТЕ СЪВЕТНИЦИ ЗА ОГРОМНИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ. И РАДЕВ ИЗЛЕЗЕ И ВДИГНА 👊👊👊👊👊👊👊👊✊✊✊✊✊✊✊✊✊👊👊👊✊✊✊ МУТРИ ВЪН !!!! ЗАЩО ТОЙ СЕГА НЕ ИЗВИКА МУТРИ ВЪН И ДА ОБКРЪЖИМ ПАРЛАМЕНТА И НАРОДА ДА НАЛОЖИ ОТМЯНА НА ЕВРОТО ВЕДНАГА. 🇧🇬🇧🇬🇧🇬🔥🔥💯💯💯💪💪💪💪🇧🇬🇧🇬🔥🔥🔥ТОЙ ДО ПОСЛЕДНО ОДОБРЯВА ЕВРОТО И ФОРМАЛНО КАЗА ДА СЕ ГЛАСУВА ЗА РЕФЕРЕНДУМ ЗА ЕВРОТО. И СИ ИЗМИ РЪЦЕТЕ КАТО ПИЛАТ ПОНТИЙСКИЙ. АКО ТЕЗИ ДНИ ТОЙ НЕ ПРИЗОВЕ НАРОДА ДА БЛОКИРА ПАРЛАМЕНТА, ОСТАВКА НА ЕВРОТО. И ТОЙ Е ЦИРКАДЖИЯ КАТО ДРУГИТЕ ПСЕВДО ПАТРИОТИЧНИ ПАРТИИ.👊✊💯💪🇧🇬🔥🔥🔥🔥🇧🇬🇧🇬🇧🇬💪💪💯💯💯✊✊✊👊👊👊🔥🇧🇬🇧🇬🇧🇬🔥🔥🔥🔥СЛЕДВА ЧЕ И ТОЙ Е ЦИРКАДЖИЯ КАТО ДРУГИТЕ И ЗА ТАЗИ ЦЕЛ СЕ БОРИ ЗА ВЛАСТ И ПАРИ,ДА СЪЗДАДЕ ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ . ПОЗДРАВЯВАМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ЗА ОСТАВКА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА 01.12 ЗА ДА СВАЛИ ПРЕСТЪПНОТО ПРАВИТЕЛСТВО. НАСТОЯВАМЕ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ НА АРЕСТУВАНИТЕ ГЕРОИ ЗАЩОТО ТЕ СЕ БОРИХА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ ОТ ПОЛИТИЧЕСКО РОБСТВО. ЗАЩО НЕ АРЕСТУВАТ ПОЛИТИЦИТЕ КОИТО 33: ГОДИНИ ОГРАБИХА И УНИЧТОЖИХА БЪЛГАРИЯ СЪС 999 МИЛИАРДА И ПРЕВЪРНАХА БЪЛГАРИЯ ВЪВ РУИНИ.✊👊🇧🇬🔥💯💪💯✊👊🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥И ИЗГОНИХА МИЛИОНИ НА ЗАПАД. ШЕРИФА НА Възраждане Овча Купел Костадин Костадинов каза да продължат протеста но не обяви дата. ПОБЕДАТА НИ ЧАКА НА ПЛОЩАДА!!!!🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬👊👊👊✊✊✊💯💯💯💪🍾💪💪🥁🥁🥁🥁🥁🥁🥁🥁💪💪💪💯💯💯✊✊✊🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🔥

          10. Това е протест,бе кво ще съдите..Ходете да съдите политиците ,дето ви изкрадаха държавата,един все още не сте задържали

          12. Тя тая прокуратура да съди когото трябва. С песни и хора продажно и крадливо правителство не се сваля.

          
          
          
          

