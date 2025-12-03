Прокуратурата съди 16 души за хулиганство на протеста

Софийската районна прокуратура (СРП) наблюдава 16 досъдебни производства, образувани във връзка с хулиганските действия по време на безредиците в централната част на София на 1 декември 2025 г. Това съобщиха от пресцентъра на държавното обвинение.
14 привлечени към отговорност – 10 остават в ареста до 72 часа
Според информацията 14 лица вече са привлечени като обвиняеми, като 10 от тях са задържани за срок до 72 часа, а спрямо останалите са взети различни мерки за неотклонение.
Прокуратурата уточнява, че събраните до момента доказателства сочат извършването на груби хулигански прояви, които:
Какво показват доказателствата?
По данни на разследващите, обвиняемите са:
замеряли полицейски служители с камъни, пиротехника и стъклени бутилки;
обръщали контейнери за отпадъци;
взимали различни предмети от тях и ги хвърляли по кордона на МВР;
нанасяли щети по служебни автомобили.
Деянията са определени като:
Кои са задържаните?
От прокуратурата съобщават още, че:
6 лица имат предходни криминални регистрации;
2 лица са осъждани за шофиране след употреба на наркотици и за трафик на мигранти;
2 лица са с висящи досъдебни производства;
възрастта на обвиняемите е между 18 и 36 години;
три лица нямат постоянна адресна регистрация в София.
Разследването продължава
Прокурорите са дали указания за:
изискване на допълнителни записи от камери;
разпити на множество свидетели;
изготвяне на видеоекспертизи;
анализ на всички събрани доказателства.
След докладване на материалите ще бъде преценено дали да бъде поискано налагане на постоянна мярка „задържане под стража“ за част от задържаните.
От пресцентъра на прокуратурата уточняват, че продължават да постъпват нови материали от полицейските управления, свързани с хулигански действия от същата дата.
