      петък, 05.12.25
          Политика

          Рашков: Обществото вече отговаря на шикалкавенето на Борисов

          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Бойко Рашков от „Продължаваме промяната – Демократична България“ остро разкритикува поведението на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, заявявайки пред журналисти в парламента, че опитите му за шикалкавене „в последната десетдневка“ вече срещат ясен обществен отговор.

          „Шикалкавенето, което Борисов се опитва да направи, ще намери достоен отговор от всички честни хора в страната ни, което се видя онзи ден на площада.“

          Рашков допълни още:

          „Това е отговорът на такива лъжци, влезли в политиката от ъндърграунда.“

          Той подчерта, че след като управляващите не са оттеглили бюджета, вотът на недоверие е неизбежен.

          3. Според теб комунистическа крадлива смрад това ли е обществото на България. Да ти кажа аз и милионите българи които не бяхме и не подкрепяме вашия протест сме от истинското общесво което скоро ще ти отнеме всичко което си откаднал и ще те вкарат в кауша гол кат пищол.

          4. ТОВА ОТ НАЙ ПРЕСТЪПНИТЕ ТВАРИ НА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И НАЙ ПРЕСТЪПНАТА ТВАР НА ПРЕХОДА!

