Рашков: Обществото вече отговаря на шикалкавенето на Борисов

Бойко Рашков от „Продължаваме промяната – Демократична България“ остро разкритикува поведението на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, заявявайки пред журналисти в парламента, че опитите му за шикалкавене „в последната десетдневка“ вече срещат ясен обществен отговор.
Рашков допълни още:
Той подчерта, че след като управляващите не са оттеглили бюджета, вотът на недоверие е неизбежен.
Бойко Рашков от „Продължаваме промяната – Демократична България“ остро разкритикува поведението на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, заявявайки пред журналисти в парламента, че опитите му за шикалкавене „в последната десетдневка“ вече срещат ясен обществен отговор.
Рашков допълни още:
Той подчерта, че след като управляващите не са оттеглили бюджета, вотът на недоверие е неизбежен.
ДАИ боже ,тогава ще разберем ,че има справедливост.
ТИ ЖИВ ЛИ СИ ОЩЕ БЕ ПИАНДЕ???
Според теб комунистическа крадлива смрад това ли е обществото на България. Да ти кажа аз и милионите българи които не бяхме и не подкрепяме вашия протест сме от истинското общесво което скоро ще ти отнеме всичко което си откаднал и ще те вкарат в кауша гол кат пищол.
ТОВА ОТ НАЙ ПРЕСТЪПНИТЕ ТВАРИ НА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И НАЙ ПРЕСТЪПНАТА ТВАР НА ПРЕХОДА!
Lilyana Kovacheva Какво ли ти разбира кухата лейка и на тебе?