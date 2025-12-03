Рашков: Обществото вече отговаря на шикалкавенето на Борисов

Бойко Рашков от „Продължаваме промяната – Демократична България“ остро разкритикува поведението на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, заявявайки пред журналисти в парламента, че опитите му за шикалкавене „в последната десетдневка“ вече срещат ясен обществен отговор.

„Шикалкавенето, което Борисов се опитва да направи, ще намери достоен отговор от всички честни хора в страната ни, което се видя онзи ден на площада.“

- Реклама -

Рашков допълни още:

„Това е отговорът на такива лъжци, влезли в политиката от ъндърграунда.“



Той подчерта, че след като управляващите не са оттеглили бюджета, вотът на недоверие е неизбежен.

