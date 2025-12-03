Председателят на Контролния съвет на „Продължаваме промяната“ Александър Русанов обяви своето решение да напусне заеманата позиция. Той се оттегля от поста „крайно разочарован и омерзен“, като направи това известно чрез публикация в социалната мрежа Фейсбук.

В своето изявление Русанов отправя остри критики към настоящите действия на политическата формация, визирайки съвместни гласувания с политически опоненти на фона на обществено недоволство.

„Прекрасната фасада, зад която се крият подмолни цели, не е и никога няма да бъде дом на борбата за чиста и свята република! От години твърдим, че се борим с прасето и тиквата, а днес гласуваме заедно с тях, в разгара на най-големите протести от 35 години – това е обида към всички хора, които излязоха по улиците последните дни!“, пише Русанов в емоционалния си пост.

Думите му идват като реакция на политическата обстановка и решенията, взети от партията, които според него противоречат на заявените принципи и на исканията на протестиращите граждани.