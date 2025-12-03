Председателят на Контролния съвет на „Продължаваме промяната“ Александър Русанов обяви своето решение да напусне заеманата позиция. Той се оттегля от поста „крайно разочарован и омерзен“, като направи това известно чрез публикация в социалната мрежа Фейсбук.
В своето изявление Русанов отправя остри критики към настоящите действия на политическата формация, визирайки съвместни гласувания с политически опоненти на фона на обществено недоволство.
Думите му идват като реакция на политическата обстановка и решенията, взети от партията, които според него противоречат на заявените принципи и на исканията на протестиращите граждани.
Продължаваме предателството на избирателите си ( ППДБ ) !
A! Добър ден! Всички са от едно котило.
Браво 👏.
Всички виждащи и разсъждаващи отдавна са омерзени от ПП.
Някой да го попита искрен ли е, или тия келеши ще се прелеят някъде? Само да знаят, че измамите скоро приключват! Гади ми се от тия предатели!
И този изтича като заместник кметовете… много удобно за ББ и ДП формулирани аргументи…
🎃“Боко Тьпото“ им каза – 🌷“пП от Кърджали“🌷
ПП-ДБ са шайка Шарлатани 😆😆😆
Ееее, к’во от това?!? 😂
Заговорила е съвестта му.Браво.
Амиии,определено няма да ми липсва!🙃
Голяма работа. Може би е купен от други. Добре изчистването на ПП от подобни хора в казуси изключително ясни и логични като поведение.
Рублаком, какви са тези несвързани глупости?
Тоя па…изока ли се или се изходи…
ппдб са мастиите на тиквата и прасето, театъра който разиграват сега е заради идващите избори, да си гарантират присъствие и в следващия парламент и отново да се сглобят с мафията, тия келеши са по вредни от тиквата и от прасето, ония поне не се крият, каквото виждаш това получаваш, но тези плазмодии са гнойния връх на човешкия отпадък
От какво е омерзен? Че не искаме референдум за еврото ли? Изглежда е сбъркал политическата сила? Трябвало е да отиде не в ПП, а във Възраждане, както и гласува с тях!
Ще то замести някой като хомобандита Божанков
Good riddance… 👍
Много елементарно, какво очаква да се гласува против влизането в ЕЗ.
Отива на мазно турско кафенце 😌
е нали са гласували ПРОТИВ, какъв е проблемът, не разбирам, голяма пушилка вдигна
Тъй се случва, когато идеите ти са овладяни от ГЕРБ. Кой ти вярва, че искаш да ги буташ, като се борите заедно за едни и същи неща 😃. Явно някои хора започват да се усещат, че друг ги използва.
Какво са гласували заедно с герб?
Awọn Ewúrẹ нищо, били са против, аз не виждам проблем, това нене гласуване с ГЕРБ, а са против тъпия референдум
Виктор Анчев Тъп е на майка ти сина и.
Демек, скрита копейка се оказва омерзена и напуска ПП.
Ми добре
Да отива при прасето и Боко ,той обича предателите
И отива при прасчо или при свети тиквоний прости?
Ще се снима под герба…..
СТЕЛА ПЕНКОВА ,там вече е заето от парламентарната група на ППДБ
СТЕЛА ПЕНКОВА Змията като умира най -много хапе така ,че на всичко са способни новото начало
Голям праз
Така се прави.Аман от Цветелини Яневи в парламента.