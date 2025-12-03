НА ЖИВО
          „Разочарован и омерзен": Ключова фигура напуска ръководен пост в ПП

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Председателят на Контролния съвет на „Продължаваме промяната“ Александър Русанов обяви своето решение да напусне заеманата позиция. Той се оттегля от поста „крайно разочарован и омерзен“, като направи това известно чрез публикация в социалната мрежа Фейсбук.

          В своето изявление Русанов отправя остри критики към настоящите действия на политическата формация, визирайки съвместни гласувания с политически опоненти на фона на обществено недоволство.

          „Прекрасната фасада, зад която се крият подмолни цели, не е и никога няма да бъде дом на борбата за чиста и свята република! От години твърдим, че се борим с прасето и тиквата, а днес гласуваме заедно с тях, в разгара на най-големите протести от 35 години – това е обида към всички хора, които излязоха по улиците последните дни!“, пише Русанов в емоционалния си пост.

          Думите му идват като реакция на политическата обстановка и решенията, взети от партията, които според него противоречат на заявените принципи и на исканията на протестиращите граждани.

          33 КОМЕНТАРА

          5. Някой да го попита искрен ли е, или тия келеши ще се прелеят някъде? Само да знаят, че измамите скоро приключват! Гади ми се от тия предатели!

          6. И този изтича като заместник кметовете… много удобно за ББ и ДП формулирани аргументи…

          12. Голяма работа. Може би е купен от други. Добре изчистването на ПП от подобни хора в казуси изключително ясни и логични като поведение.

          15. ппдб са мастиите на тиквата и прасето, театъра който разиграват сега е заради идващите избори, да си гарантират присъствие и в следващия парламент и отново да се сглобят с мафията, тия келеши са по вредни от тиквата и от прасето, ония поне не се крият, каквото виждаш това получаваш, но тези плазмодии са гнойния връх на човешкия отпадък

          16. От какво е омерзен? Че не искаме референдум за еврото ли? Изглежда е сбъркал политическата сила? Трябвало е да отиде не в ПП, а във Възраждане, както и гласува с тях!

          21. е нали са гласували ПРОТИВ, какъв е проблемът, не разбирам, голяма пушилка вдигна

          22. Тъй се случва, когато идеите ти са овладяни от ГЕРБ. Кой ти вярва, че искаш да ги буташ, като се борите заедно за едни и същи неща 😃. Явно някои хора започват да се усещат, че друг ги използва.

