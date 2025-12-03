Румъния унищожи украински морски дрон Sea Baby в Черно море – представлявал заплаха за „корабоплаването“

Румъния взриви украински военноморски дрон Sea Baby в Черно море, съобщи Министерството на отбраната на страната, цитирано от „Страна“.

Според съобщенията, той е плавал на 36 морски мили източно от Констанца, представлявайки заплаха за корабоплаването.

Припомняме, че през последната седмица няколко танкера, пътуващи към или от руски пристанища, са били атакувани от безекипажни катери в Черно море. Украинските медии съобщиха, че два от тях са били атакувани от дронове на СБУ. Тази информация не е официално опровергана.

Украйна обаче отрече участие в атаката срещу последния танкер, атакуван на 80 мили северно от турското пристанище Синоп.