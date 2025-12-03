НА ЖИВО
          Война

          Румъния унищожи украински морски дрон Sea Baby в Черно море – представлявал заплаха за „корабоплаването“

          Sea Baby
          Sea Baby
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Румъния взриви украински военноморски дрон Sea Baby в Черно море, съобщи Министерството на отбраната на страната, цитирано от „Страна“.

          Според съобщенията, той е плавал на 36 морски мили източно от Констанца, представлявайки заплаха за корабоплаването.

          Припомняме, че през последната седмица няколко танкера, пътуващи към или от руски пристанища, са били атакувани от безекипажни катери в Черно море. Украинските медии съобщиха, че два от тях са били атакувани от дронове на СБУ. Тази информация не е официално опровергана.

          Украйна обаче отрече участие в атаката срещу последния танкер, атакуван на 80 мили северно от турското пристанище Синоп.

          24 КОМЕНТАРА

          1. Що го трепат, нали е бебе.

            Значи граничещи държави с Черно море имат държавни структури които преминават разбирането за граница на тероризъм под флага че били разузнавателни. И дори Ердоган каза ще това е неприемливо, с което подадоха сигнал към англосаксонците.

          2. НЯМА САНКЦИИ ,ЗАКОТО ЛАЙНАРКАТА НАЦИСТКОТО КОП..ЛЕ КАЛАС ДЕЛЯТ МИЛЯРДИТЕ С НАРКОМАНА .КАКВИ ПРЕКРАСНИ ФАШАГИ .А НЕ СЛУЧАЙНО ХОТЕЛЧО ЧУПЕШЕ ЕЗИК НА УКРАИНСКИ.НЕ СЛУЧАЙНО ДЪРЖАХА УКРО ПАРЦАЛА ДО НАШИЯТ ВЛАГ

          3. Да се накаже Румъния незабавно. Никакви чипове от перални, никакви тоалетни чинии…

          6. Румъния ги унищожава а Русия не може! Толкова по темата за “великата” блатна кочина!

            • Червената армия като дойде на дунава обикновено тъпунгери като теб първи тичат с питките и цветята да ги посрещат. Жалък си

          10. Нато и украинците са ТЕРОРИСТИ и фашисти които воюват и се крият зад деца, жени и цивилни, това е лесно.

          11. Веднага да активираме чл.5! Да дигнем шайгите Ф16! и да кръжат да пазят Нефтохима! докато имат гориво/ тече от някъде тенекето/

          12. Ахаааха
            Румъния взриви украински военноморски дрон Sea Baby в Черно море, съобщи Министерството на отбраната на страната, цитирано от „Страна“.

          13. Украински морски дрон да застрашава корабоплаването? Аааа не! Украински…Не моЗе да бъде! 🤣🤣🤣

          18. Тези мизерници си пуснаха в Черно море , мини , дронове и всякакви опасности , както за Русия , така и за Румъния,България и Турция ! Защо няма санкции и проблеми за укрите ?

