Румен Овчаров: Те каква парична реформа правят тези хора?

В предаването „Контра“ Румен Овчаров остро критикува действията на българското правителство и процеса по въвеждане на еврото. Според него кабинетът не провежда реална парична реформа, а единствено изпълнява указания, дошли от Брюксел. Той подчерта, че процедурата е напреднала до степен, в която дори при желание не може да бъде спряна.

Овчаров обвини Европейската комисия, че „се прави, че не знае“ за реалната икономическа ситуация у нас – че инфлацията не е 3,4%, както официално се отчита, и че в бюджета има скрити разходи чрез ББР, предварително взети дивиденти от банки и авансово събирани данъци. Според него тези действия изкуствено увеличават дефицита и остават без реакция от страна на европейските институции.