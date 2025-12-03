НА ЖИВО
          Румен Овчаров: Те каква парична реформа правят тези хора?

          Ирина Илиева
          Ирина Илиева
          Ирина Илиева
          Ирина Илиева

          В предаването „Контра“ Румен Овчаров остро критикува действията на българското правителство и процеса по въвеждане на еврото. Според него кабинетът не провежда реална парична реформа, а единствено изпълнява указания, дошли от Брюксел. Той подчерта, че процедурата е напреднала до степен, в която дори при желание не може да бъде спряна.

          Овчаров обвини Европейската комисия, че „се прави, че не знае“ за реалната икономическа ситуация у нас – че инфлацията не е 3,4%, както официално се отчита, и че в бюджета има скрити разходи чрез ББР, предварително взети дивиденти от банки и авансово събирани данъци. Според него тези действия изкуствено увеличават дефицита и остават без реакция от страна на европейските институции.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

