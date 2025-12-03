Руската армия нанесе удари по енергийни и транспортни обекти в Украйна

Руската армия е нанесла удари по енергийни и транспортни обекти, използвани в интересите на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), съобщава Министерството на отбраната на Русия, цитирано от РИА Новости.
„Оперативно-тактическа авиация, щурмови дронове, ракетни войски и артилерия на войскови групи <…> удариха транспортни и енергийни инфраструктурни съоръжения, използвани от ВСУ, както и цех за сглобяване на безпилотни летателни апарати с голям обсег“, се казва в доклада.
Руските сили също така са поразили временни пунктове за разполагане на украински войски и чуждестранни наемници, уточняват от ведомството.
Тоя гнусен путински сайт кога най-после ще изчезне?
Поразено е единствено междукрачието и там вече и калъфка няма а само малка Путина 🤣🤣🤣🤤
Слава на Украйна!
Самуил Шейнин олеле майкооооо 🥱🥱
Слава на Русия
БОЙ НА ТЕЗИ, КОИТО НЕ РАЗБИРАТ ОТ ТЪРПЕНИЕ👍