Руската армия нанесе удари по енергийни и транспортни обекти в Украйна

Руската армия е нанесла удари по енергийни и транспортни обекти, използвани в интересите на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), съобщава Министерството на отбраната на Русия, цитирано от РИА Новости.

„Оперативно-тактическа авиация, щурмови дронове, ракетни войски и артилерия на войскови групи <…> удариха транспортни и енергийни инфраструктурни съоръжения, използвани от ВСУ, както и цех за сглобяване на безпилотни летателни апарати с голям обсег“, се казва в доклада.

Руските сили също така са поразили временни пунктове за разполагане на украински войски и чуждестранни наемници, уточняват от ведомството.