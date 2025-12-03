С превземането на село Червоное, руската групировка войски „Восток“ е отворила още един път към Гуляйполе в Запорожка област. Това заявиха пред ТАСС от службите за сигурност на Русия.
„След освобождаването на Червоное, групировката войски „Восток“ отваря още един път към Гуляйполе, поставяйки противника в критична ситуация“, казва събеседникът на агенцията.
Успех навсякъде!!!
Нищо не отваря. Вече четири години видяхме че Русия нищо ама нищо не е постигнала.
Todor Petrov Тъйййййй ли бре Текезесар евроатлантически неОпределен?😅😅😅
Todor Petrov КАК ЩЕ ПОСТИГНАТ, КОГАТО НАТО ГИ РАЗСИПАХА ОТ ПРИНУДА ДА ПРОИЗВЕЖДАТ ОРЪЖИЕ , А ТО СТРУВА МНОГО ПАРИ …….! ДА СЕ СЪРЕВНОВОВОШ С БОГАТ Е САМОУБИСТВО!
гледах огромен протест на украинци срещу мафията от Киев викаха „Путин Спас нам!“ дано Русия спаси и помогне на повече области да се освободят от фашизма
Dimas Wolf САМО ФАШИСТИТЕ НАПАДАТ ДРУГИ ДЪРЖАВИ КАКТО НАПРАВИ ХИТЛЕР, А СЕГА РУСКИЯ ФАШИСТ ПРЕСТЪПНИК НАПРАВИ СЪЩОТО С УКРАЙНА И ДВАМАТА ЩЕ ЗАВЪРШАТ ПО ЕДИН И СЪЩИ НАЧИН ! ЩОМ ТОЛКОВА „ТРЕТИРАТ“РУСНАЦИТЕ НЕКА ДА НАПУСНАТ УКРАЙНА И ДА СЕ ЗАВЪРНАТ В РУСИЯ КАКТО НАПРАВИХА БЪЛГАРСКИТЕ ТУРЦИ ПРЕЗ ВЪЗРОДИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ! ТУРЦИЯ ТОГАВА ЗАЩО НЕ НИ НАПАДНА ДА ГИ „ЗАЩИТИ“ ?! НЕ ГО НАПРАВИ , ЗАЩОТО СПРЯМО МЕЖДУНАРОДНИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ НЯМАТ ПРАВО ДА СЕ МЕСЯТ ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА ДРУГА ДЪРЖАВА !
ОТНОВО ЕВРОКОМ С ВИЦОВЕТЕ СИ !
Бойче-приятелчето му може да го асфалтира. Този път и на този път ще му подари котенце. Горките животни.
Слава Русия!!!
Ивайло Танков Защо не си там РУСОРОБЕ ….Ти изобщо стъпвал ли си в руската КОЧИНА ?
Ивайло Танков НО НЕ НА ОТКАЧАЛКАТА ИМ ПУТИН !
Браво!
И от там нахуй 😂
Dimiter Dimitroff Ей, ама голям умник си бил!
Dimiter Dimitroff Амбреажите само това ви е в главата.