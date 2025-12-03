НА ЖИВО
      петък, 05.12.25
          Руската армия отвори още един път към Гуляйполе

          С превземането на село Червоное, руската групировка войски „Восток“ е отворила още един път към Гуляйполе в Запорожка област. Това заявиха пред ТАСС от службите за сигурност на Русия.

          „След освобождаването на Червоное, групировката войски „Восток“ отваря още един път към Гуляйполе, поставяйки противника в критична ситуация“, казва събеседникът на агенцията.

          „След освобождаването на Червоное, групировката войски „Восток“ отваря още един път към Гуляйполе, поставяйки противника в критична ситуация“, казва събеседникът на агенцията.

          15 КОМЕНТАРА

            • Todor Petrov КАК ЩЕ ПОСТИГНАТ, КОГАТО НАТО ГИ РАЗСИПАХА ОТ ПРИНУДА ДА ПРОИЗВЕЖДАТ ОРЪЖИЕ , А ТО СТРУВА МНОГО ПАРИ …….! ДА СЕ СЪРЕВНОВОВОШ С БОГАТ Е САМОУБИСТВО!

          3. гледах огромен протест на украинци срещу мафията от Киев викаха „Путин Спас нам!“ дано Русия спаси и помогне на повече области да се освободят от фашизма

            • Dimas Wolf САМО ФАШИСТИТЕ НАПАДАТ ДРУГИ ДЪРЖАВИ КАКТО НАПРАВИ ХИТЛЕР, А СЕГА РУСКИЯ ФАШИСТ ПРЕСТЪПНИК НАПРАВИ СЪЩОТО С УКРАЙНА И ДВАМАТА ЩЕ ЗАВЪРШАТ ПО ЕДИН И СЪЩИ НАЧИН ! ЩОМ ТОЛКОВА „ТРЕТИРАТ“РУСНАЦИТЕ НЕКА ДА НАПУСНАТ УКРАЙНА И ДА СЕ ЗАВЪРНАТ В РУСИЯ КАКТО НАПРАВИХА БЪЛГАРСКИТЕ ТУРЦИ ПРЕЗ ВЪЗРОДИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ! ТУРЦИЯ ТОГАВА ЗАЩО НЕ НИ НАПАДНА ДА ГИ „ЗАЩИТИ“ ?! НЕ ГО НАПРАВИ , ЗАЩОТО СПРЯМО МЕЖДУНАРОДНИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ НЯМАТ ПРАВО ДА СЕ МЕСЯТ ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА ДРУГА ДЪРЖАВА !

          5. Бойче-приятелчето му може да го асфалтира. Този път и на този път ще му подари котенце. Горките животни.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

