Руската армия разгроми полигон на ВСУ в Запорожка област, много убити и ранени

Руската армия е нанесла удар по полигон на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в контролираната от Киев част на Запорожка област, съобщи източник пред РИА Новости.

„Има попадение по полигона северно от Волнянск (Запорожка област) – висококачествен удар по обяд на 2 декември. Много хора бяха убити и ранени. Трудно е да се определи точният брой“, заяви той.

Според онлайн картата на Министерството на цифровата трансформация на Украйна, сирени за въздушна тревога са прозвучали в Запорожка област във вторник следобед.