      петък, 05.12.25
          Война

          Руската армия разгроми полигон на ВСУ в Запорожка област, много убити и ранени

          11
          8383
          Двойка Ка-52
          Двойка Ка-52
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руската армия е нанесла удар по полигон на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в контролираната от Киев част на Запорожка област, съобщи източник пред РИА Новости.

          „Има попадение по полигона северно от Волнянск (Запорожка област) – висококачествен удар по обяд на 2 декември. Много хора бяха убити и ранени. Трудно е да се определи точният брой“, заяви той.

          Според онлайн картата на Министерството на цифровата трансформация на Украйна, сирени за въздушна тревога са прозвучали в Запорожка област във вторник следобед.

          11 КОМЕНТАРА

          3. Все повече,и повече се убеждавам,че българинът освен,че има много зла душа е по-голям нацист от всички други народи.. Цялата българска история,е изпълнена,с национални предатели факт.Останали сте шепа злобни хорица,който плюете всичко, всички и.Само мислите,че сте най големите тарикати в целия свят. Ето малко факти население на България (хора който живеят в България) около 6 милиона от тях 1 000.000 цигани още толкова работливи турци 2.000.000 пенсионери и около 1.500.000 непълнолетни за работа.Кой ще изкарва данъци няма и 2.000.000 работещи..

          4. Жалко за убитите и още по жалко за Украйна, водена от един клоун, който жертва животите на млади момчета вместо да капитулира и да приключи всичко. Япония през втората световна, ако и да ползваха хора камикадзета при военни мисии, пак постъпиха мъдро и се предадоха, когато цивилните бяха засегнати. А този актьор Зеленски гледа само западните интереси. Да гние в ада дано.

          8. Кирил Стоянов, всичката жмел при Бандера. Сега станали ти ясно, жълтопаветен укродебил?

