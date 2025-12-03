Руски военен експерт: Русия губи катастрофално войната по море, Черноморският флот не смее да се покаже от Новоросийск

От 2022 година насам Русия губи от Украйна войната в Черно море. Нейните големи, средни и малки надводни кораби са се оказали просто големи мишени за украинските дронове. Червенознаменният Черноморски флот вече ефективно е затворен в пристанището на Новоросийск, пише руският военен експерт Михаил Орешов.
Той отбелязва, че за да постигне военна победа, Русия трябва да прекъсне пътищата за доставка на оръжие към Украйна и да й нанесе максимални щети. Основните направления на фокус в тази област трябва да са борбата срещу украинския железопътен трафик, унищожаването на украинските енергийни и газотранспортни мрежи и морската блокада на все още непревзетите морски пристанища на Украйна в Черно море – блокада на Одеса, Иличевск, Черноморск, Очаков, Измаил и други по-малки пристанища.
Експертът посочва, че вместо да унищожава генериращи мощности, Русия удря предимно мрежи и подстанции, чието унищожаване все още не е спряло украинските железници. Едва наскоро руснаците са започнали да рушат украинската газотранспортна система.
От началото на войната в Украйна, Червенознаменният Черноморски флот е понесъл тежки загуби в Черно море. Флагманският кораб на Черноморския флот: ракетният крайцер „Москва“, големият десантен кораб „Саратов“ и миночистач са непоправимо извадени от строя, фрегата е повредена и т.н.
След загубата на крайцера „Москва“, Черноморският флот е ангажиран предимно с бойни мисии, включващи изстрелване на крилати ракети „Калибър“ над Украйна, и не е оказал голямо влияние върху ситуацията в морския театър на военните действия. Това позволи на Украйна да възстанови напълно морския транспорт, първоначално под прикритието на износ на зърно.
Руският флот, лишен от кораби с ефективни системи за противовъздушна отбрана (някои съвременни кораби са имали наземни системи за противовъздушна отбрана „Тор“ инсталирани на палубите си), е принуден да стои далеч от украинския бряг поради риска да бъде ударен от украински противокорабни ракети, базирайки се предимно в Новоросийск.
Според експерта, за да се поздрави с победа в Черно море, Русия трябва да нанася максимални щети на Украйна на сушата и в морето. За да направи това, тя трябва да прекрати всякакво корабоплаване от украинските морски пристанища. За да установи ефективна морска блокада на тези пристанища, Русия трябва политически да обяви пълна морска блокада на Украйна и, освен продължаващия обстрел на наземни съоръжения в украинските морски пристанища, да започне и обстрел на кораби, разположени в тези пристанища. Освен това тя трябва да извършва масово миниране на фарватерите около всички черноморски пристанища на Украйна.
