Руската армия е превзела селището Червоное в Запорожка област, съобщава Министерството на отбраната на Русия, цитирано от ТАСС. Селището се намира източно от Гуляйполе.
„Подразделения от групировката войски „Восток“ продължиха да напредват дълбоко в отбраната на противника и освободиха село Червоне в Запорожка област“, се казва в съобщението.
С превземането на това селище и по-рано на съседното Зелени Гай, части от руската групировка войски „Восток“ овладяха височините, от които се открива панорамна гледка към Гуляйполе.
Е нали вчера превзеха Гушяйполе 😂