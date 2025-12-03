Руската армия е превзела селището Червоное в Запорожка област, съобщава Министерството на отбраната на Русия, цитирано от ТАСС. Селището се намира източно от Гуляйполе.

- Реклама -

„Подразделения от групировката войски „Восток“ продължиха да напредват дълбоко в отбраната на противника и освободиха село Червоне в Запорожка област“, ​​се казва в съобщението.

С превземането на това селище и по-рано на съседното Зелени Гай, части от руската групировка войски „Восток“ овладяха височините, от които се открива панорамна гледка към Гуляйполе.