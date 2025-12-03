Руснаците са се опитали да превземат Гуляйполе

Руските сили са се опитали да превземат град Гуляйполе в Запорожка област, но усилията им са се провалили, отбеляза Андрий Коваленко, ръководител на Центъра за противодействие на дезинформацията към Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна, цитиран от „Зеркало недели“.
- Реклама -
Според него руският президент Владимир Путин е искал да демонстрира на американците, че армията му „може да направи всичко на фронта“. Коваленко обаче отбеляза, че реалността е друга.
Той отбеляза, че в момента има много тежки боеве, но руските войници не са в състояние да „пробият“ фронта.
Руските сили са се опитали да превземат град Гуляйполе в Запорожка област, но усилията им са се провалили, отбеляза Андрий Коваленко, ръководител на Центъра за противодействие на дезинформацията към Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна, цитиран от „Зеркало недели“.
- Реклама -
Според него руският президент Владимир Путин е искал да демонстрира на американците, че армията му „може да направи всичко на фронта“. Коваленко обаче отбеляза, че реалността е друга.
Той отбеляза, че в момента има много тежки боеве, но руските войници не са в състояние да „пробият“ фронта.
Нали го бяха превзели а сега се били опитали? 😂
Те все не са в състояние да пробият,все не са а най-много до месец сигурно ще са в киев..аман от жалки мисири!
Ако не днес тези дни ще го превземат.
Пишете и за България.Кой я завзел?
Миглена Атанасова Тя, България, не е завзета, тя доброволно е предадена от алчни политици и самозабравили се дерибей! И е предадена на еврогейски джендъри и задокеански кравари…….
По сценарий на Спилбърг…
Скоро друго ще говорят уСраинските сили 😀