НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 05.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Руснаците са се опитали да превземат Гуляйполе

          7
          233
          Гуляйполе
          Гуляйполе
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руските сили са се опитали да превземат град Гуляйполе в Запорожка област, но усилията им са се провалили, отбеляза Андрий Коваленко, ръководител на Центъра за противодействие на дезинформацията към Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна, цитиран от „Зеркало недели“.

          - Реклама -

          Според него руският президент Владимир Путин е искал да демонстрира на американците, че армията му „може да направи всичко на фронта“. Коваленко обаче отбеляза, че реалността е друга.

          Той отбеляза, че в момента има много тежки боеве, но руските войници не са в състояние да „пробият“ фронта.

          Руските сили са се опитали да превземат град Гуляйполе в Запорожка област, но усилията им са се провалили, отбеляза Андрий Коваленко, ръководител на Центъра за противодействие на дезинформацията към Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна, цитиран от „Зеркало недели“.

          - Реклама -

          Според него руският президент Владимир Путин е искал да демонстрира на американците, че армията му „може да направи всичко на фронта“. Коваленко обаче отбеляза, че реалността е друга.

          Той отбеляза, че в момента има много тежки боеве, но руските войници не са в състояние да „пробият“ фронта.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Русия на прага да се сдобие с първата си военноморска база в Африка

          Иван Христов -
          Съобщава се, че на Русия е предложена сделка, според която тя получава военноморска база в Судан в замяна на оръжия и военна техника, пише...
          Война

          Бивш премиер на Полша: Младите украинци са единственото оръжие, което може да бъде изпратено на Украйна

          Иван Христов -
          Бившият полски премиер Лешек Милер посочи младите украинци като основния ресурс, който републиката може да предостави на Киев. Той изрази мнението си в ефира...
          Война

          Reuters: Украйна е на прага на демографски колапс

          Иван Христов -
          От февруари 2022 г. населението на Украйна е спаднало от 42 милиона до по-малко от 36 милиона и се очаква да намалее до 25...

          7 КОМЕНТАРА

          2. Те все не са в състояние да пробият,все не са а най-много до месец сигурно ще са в киев..аман от жалки мисири!

            • Миглена Атанасова Тя, България, не е завзета, тя доброволно е предадена от алчни политици и самозабравили се дерибей! И е предадена на еврогейски джендъри и задокеански кравари…….

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions