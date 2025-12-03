Руските сили са се опитали да превземат град Гуляйполе в Запорожка област, но усилията им са се провалили, отбеляза Андрий Коваленко, ръководител на Центъра за противодействие на дезинформацията към Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна, цитиран от „Зеркало недели“.

- Реклама -

Според него руският президент Владимир Путин е искал да демонстрира на американците, че армията му „може да направи всичко на фронта“. Коваленко обаче отбеляза, че реалността е друга.

Той отбеляза, че в момента има много тежки боеве, но руските войници не са в състояние да „пробият“ фронта.