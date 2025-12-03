НА ЖИВО
          Съединените щати отвориха ново консулство в иракски Кюрдистан

          Снимка: БГНЕС
          Съединените щати откриха ново консулство в Ербил, столицата на автономния регион Кюрдистан в северната част на Ирак.

          Съединените щати имат консулство в Ербил от 2011 г., но новият комплекс се счита за мегапроект, простиращ се на повече от 20 хектара.

          Това е „символ на дългосрочното партньорство между САЩ и Ирак и региона на иракски Кюрдистан“, заяви Майкъл Ригас, заместник-секретар на Държавния департамент, отговарящ за човешките ресурси, по време на откриването, на което присъстваха и високопоставени кюрдски представители.

          „Ние разглеждаме региона на Иракски Кюрдистан като динамична врата към иракските пазари за американските компании“, добави той, цитиран от АФП.

          Кюрдските власти поддържат тесни връзки със САЩ, представяйки отдавна своя регион като оазис на стабилност, докато Ирак преживя десетилетия на война и насилие след падането на президента Саддам Хюсеин през 2003 г.

          Ирак, богат на петролни ресурси, се надява да привлече американски инвестиции в цялата страна и в различни сектори на икономиката, като например гиганта ExxonMobil, който наскоро се завърна в страната след две години отсъствие.

          През последните месеци Кюрдистан беше сцена на поредица от атаки с дронове, насочени главно към неговите газови и петролни полета.

          Кюрдските власти обвиниха въоръжени групи, подкрепяни от Иран, за провеждането на тези атаки.

          Вашингтон отдавна оказва натиск върху Багдад да разоръжи проиранските групи. 

