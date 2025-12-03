САЩ изхвърля 35 млн. тона храна годишно

В Съединените щати всяка година се изхвърлят около 35 милиона тона храна, сочи нов доклад на ReFED. Това означава, че 31% от цялата произведена храна остава непродадена или неизядена. Половината от тези отпадъци идват директно от домакинствата – развалени продукти, забравени в хладилника, и неизядени порции от ресторанти, съобщава CNN.

- Реклама -

Хранителният отпадък има и огромен екологичен отпечатък. По данни на ReFED:

изхвърлената храна генерира 154 млн. метрични тона въглеродни емисии – колкото биха отделили 36 млн. автомобила за година;

– колкото биха отделили 36 млн. автомобила за година; разхищава се 9 трилиона галона вода , еквивалентни на 13 млн. олимпийски басейна ;

, еквивалентни на ; само на Деня на благодарността се изхвърлят 320 млн. паунда храна на стойност около 550 млн. долара.

Проблемът не намалява, въпреки високите цени и инфлацията. Затова експертите посочват редица методи за намаляване на отпадъците: сушене, замразяване, консервиране, ферментиране, печене или превръщане на остатъците в нови ястия.

Готвачи препоръчват малки, практични системи за домакинството – като „кутия за възможности“ в хладилника, където да се събират надписани остатъци, готови за използване в супи, салати или фритати. Популярни са и бързи рецепти, които „поглъщат“ различни продукти — например фритати и страти.

Авторката Линдзи-Джийн Хард съветва да се започне с едно–две „отпадъчни“ съставки, като стар хляб или зелени листа от кореноплодни, и постепенно да се разширяват практиките. Кулинарни създатели като Клеър Динхут популяризират принципа „никога не изплаквай буркана“ — всяка почти празна опаковка може да се превърне в дресинг, марината или дори ароматизирано мляко.