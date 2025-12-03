НА ЖИВО
          САЩ изхвърля 35 млн. тона храна годишно

          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          В Съединените щати всяка година се изхвърлят около 35 милиона тона храна, сочи нов доклад на ReFED. Това означава, че 31% от цялата произведена храна остава непродадена или неизядена. Половината от тези отпадъци идват директно от домакинствата – развалени продукти, забравени в хладилника, и неизядени порции от ресторанти, съобщава CNN.

          Хранителният отпадък има и огромен екологичен отпечатък. По данни на ReFED:

          • изхвърлената храна генерира 154 млн. метрични тона въглеродни емисии – колкото биха отделили 36 млн. автомобила за година;
          • разхищава се 9 трилиона галона вода, еквивалентни на 13 млн. олимпийски басейна;
          • само на Деня на благодарността се изхвърлят 320 млн. паунда храна на стойност около 550 млн. долара.

          Проблемът не намалява, въпреки високите цени и инфлацията. Затова експертите посочват редица методи за намаляване на отпадъците: сушене, замразяване, консервиране, ферментиране, печене или превръщане на остатъците в нови ястия.

          Готвачи препоръчват малки, практични системи за домакинството – като „кутия за възможности“ в хладилника, където да се събират надписани остатъци, готови за използване в супи, салати или фритати. Популярни са и бързи рецепти, които „поглъщат“ различни продукти — например фритати и страти.

          Авторката Линдзи-Джийн Хард съветва да се започне с едно–две „отпадъчни“ съставки, като стар хляб или зелени листа от кореноплодни, и постепенно да се разширяват практиките. Кулинарни създатели като Клеър Динхут популяризират принципа „никога не изплаквай буркана“ — всяка почти празна опаковка може да се превърне в дресинг, марината или дори ароматизирано мляко.

          „Любознателността е ключът към намаляване на отпадъците“, казва Хард. Често не е нужно да белим моркови или картофи, а дори банановите кори могат да бъдат използвани — както при популярния бананов хляб на Zingerman’s, в който целият банан, включително кората, придава по-интензивен вкус и намалява отпадъка.

