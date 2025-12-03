САЩ замразяват имиграционните заявления от 19 неевропейски държави

Администрацията на текущият президент на Америка Доналд Тръмп временно спира обработката на всички имиграционни заявления – включително зелени карти и натурализация – подадени от граждани на 19 неевропейски държави, съобщава „Гардиън“. Мярката е аргументирана с „рискове за националната сигурност и обществената безопасност“.

- Реклама -

Решението надгражда въведените през юни частични забрани за пътуване и задълбочава ограниченията – ключов акцент в политическата линия на Тръмп.

Сред страните с най-строги ограничения са Афганистан, Сомалия, Бурма, Чад, Иран, Либия, Судан, Йемен, Хаити, Еритрея, Екваториална Гвинея и Република Конго. Останалите, които вече бяха под частичен режим, включват Бурунди, Куба, Лаос, Сиера Леоне, Того, Туркменистан и Венецуела.

Новият меморандум от 3 декември поставя незабавна пауза върху всички висящи заявления и изисква кандидатите от тези държави да преминат през засилен контрол, включително допълнителни интервюта и проверки, ако бъдат счетени за необходими.

Причина за решението е и скорошна атака срещу членове на Националната гвардия във Вашингтон, при която арестуваният заподозрян е афганистански гражданин. Един гвардеец загина, а друг е в критично състояние. Това подсили реториката на президента, който в последните дни отправи остри критики към имигранти от Сомалия.

След завръщането си в Белия дом през януари, Тръмп приоритизира агресивно имиграционното прилагане – от засилени депортации до ограничаване на достъпа до убежище. Новата стъпка поставя фокус и върху легалната имиграция, представена от администрацията като ключова за сигурността.

Правозащитни организации вече отчитат първите последици.

Американската асоциация на имиграционните адвокати съобщава за масови отменени интервюта за натурализация, интервюта за промяна на статут и дори отменени церемонии по полагане на клетва за лица, попадащи в списъка от 19 държави.

Пауза в обработката ще остане в сила, докато не бъдат извършени пълните проверки и оценка на рисковете за сигурността.