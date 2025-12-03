Септември изпусна дузпа и загуби от ЦСКА 1948

ЦСКА 1948 надви категорично Септември с 4:1 като гост в мач, игран на стадиона в столичния квартал „Надежда“. Срещата бе част от 18-ия кръг на Първа лига.

„Червените“ поведоха в края на първото полувреме чрез Мамаду Диало. Бертран Фурие изравни в началото на втората част, но само в рамките на шест минути възпитаниците на Иван Стоянов убиха интригата с два бързи гола, реализирани от Андре Хофман и Браян Собреро. В края резервата Хосе Мартинес оформи крайното 4:1 в полза на гостуващия състав.

ЦСКА 1948 вече е на пет точки от лидера Левски след втората си поредна победа. Септември от своя страна падна за трети последователен път, с обща голова разлика 1:13. Тимът на Славко Матич е предпоследен с 14 пункта.

В последните си мачове за годината в първенството Септември гостува на Берое, а ЦСКА 1948 посреща новака Добруджа.