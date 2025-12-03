НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 05.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Септември изпусна дузпа и загуби от ЦСКА 1948

          Срещата завърши при резултат 1:4

          0
          60
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          ЦСКА 1948 надви категорично Септември с 4:1 като гост в мач, игран на стадиона в столичния квартал „Надежда“. Срещата бе част от 18-ия кръг на Първа лига.

          - Реклама -

          „Червените“ поведоха в края на първото полувреме чрез Мамаду Диало. Бертран Фурие изравни в началото на втората част, но само в рамките на шест минути възпитаниците на Иван Стоянов убиха интригата с два бързи гола, реализирани от Андре Хофман и Браян Собреро. В края резервата Хосе Мартинес оформи крайното 4:1 в полза на гостуващия състав.

          ЦСКА 1948 вече е на пет точки от лидера Левски след втората си поредна победа. Септември от своя страна падна за трети последователен път, с обща голова разлика 1:13. Тимът на Славко Матич е предпоследен с 14 пункта.

          В последните си мачове за годината в първенството Септември гостува на Берое, а ЦСКА 1948 посреща новака Добруджа.

          ЦСКА 1948 надви категорично Септември с 4:1 като гост в мач, игран на стадиона в столичния квартал „Надежда“. Срещата бе част от 18-ия кръг на Първа лига.

          - Реклама -

          „Червените“ поведоха в края на първото полувреме чрез Мамаду Диало. Бертран Фурие изравни в началото на втората част, но само в рамките на шест минути възпитаниците на Иван Стоянов убиха интригата с два бързи гола, реализирани от Андре Хофман и Браян Собреро. В края резервата Хосе Мартинес оформи крайното 4:1 в полза на гостуващия състав.

          ЦСКА 1948 вече е на пет точки от лидера Левски след втората си поредна победа. Септември от своя страна падна за трети последователен път, с обща голова разлика 1:13. Тимът на Славко Матич е предпоследен с 14 пункта.

          В последните си мачове за годината в първенството Септември гостува на Берое, а ЦСКА 1948 посреща новака Добруджа.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Данило се нареди сред най-титулуваните бразилци в историята

          Станимир Бакалов -
          След като стана шампион на Бразилия с екипа на Фламенго, защитникът Данило вече има точно 30 трофея в кариерата си. Така той се изкачи...
          Спорт

          Лацио изхвърли Милан от Купата на Италия

          Станимир Бакалов -
          Лацио надви Милан с минималното 1:0 в осминафинален мач за Купата на Италия, игран на „Стадио Олимпико“ в Рим. Единственото попадение реализира Матиа Дзакани в...
          Спорт

          Манчестър Юнайтед бе изпратен с освирквания от „Олд Трафорд“, не се справи с Уест Хем

          Станимир Бакалов -
          Манчестър Юнайтед не успя да спечели домакинството си на Уест Хем, след като срещата от 14-ия кръг на "Олд Трафорд" завърши 1:1. Диого Далот...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions