Севернокорейски РСЗО се появиха в близост до фронта в Украйна

Севернокорейски реактивни системи за залпов огън (РСЗО) M-1991 240 мм са забелязани някъде близо до фронтовата линия в Украйна, пишат в Telegram.
Този тип оборудване става все по-често срещано, което косвено подсказва, че Северна Корея е достигнала определено ниво на производство и доставки за Русия.
Правилно , има си съответни договори за сътрудничество и хората ги спазват ! Който има нещо против , да се оплаче на арменския поп !
Светлата страна на Ким се вижда, и той е човек, помага на Вовата, още един светъл лъч светлина в тунела Украйна, да победят тези душици светли мрачните укри, щото цял свят това чака и да запразни без тях. ЕпохатаЧучхе се събра с Русский мир, семейство, нова клетка. Затова са пред Гуляйполе 700 дни, като в песен. Атакуват с моторетки, тротинетки, а сега и с ракетки, малко криви, но от сърце.
Опряха до севернокорейските рсзо, ха, ха! Великата военна сила се държи на алкохолизирани войници, севернокорейски ракети и ирански дронове! 😝
Нали??Русия фалира,нали тъй??Смешко!!
Пламен Александров Че твоите любими укри от 4 години просят пари , оръжие , боеприпаси и каквото още може да се изпроси ?! 😂😂🤣🤣
Stoycho Angelov За алкохолизираните войници значи си съгласен? 🤠
Пламен Александров Защо да не съм и едните и другите са един дол дренки – руснаци !🤣🤣🤣
Stoycho Angelov Не позна, опитай пак! Такава сган като в рф няма никъде!
Пламен Александров То и ти не падаш по долу !
Stoycho Angelov Да не съм русофил, че ми сравняваш с тия? Ха, сган русофилска сте вие, не българи!
Пламен Александров Там ти е грешката , ние сме българите такива ,като теб сте измета на Европа въпреки ,че никой не те брои за европеец ! Ти си типичния Бай Ганьо ! 🤣🤣🤣
По мръсна сган от украинец няма.крадат муфтят.не плащат.
нормално няма да са български я?! днес ние и краставици и домати не изнасяме подарихме всичко военно останалото нарязахме за желязо
Какво путинско общество се е развихрило в този сайт
Украйна трябва да се унищожи !
Чудо е че Европейските тъпанари само за война говорят,а не за прекратяване,невиждат че тази война разрушава природата и трови всички
Войната ги държи на власт корумпираните упровляващи клоуни на ЕС
Цял свят може да произвежда оръжие за Украйна а Северна Корея не може да произвежда за Русия защо
Stefan Traykov , надявам се поне децата и нуците ви да са по-грамотни от вас и да знаят по-добре от вас български език!😁
Опитвам да ви разбера коментара за стефан но не мога. Какво имате в предвит та намесвате внуците на човека?