Севернокорейски РСЗО се появиха в близост до фронта в Украйна

Севернокорейски реактивни системи за залпов огън (РСЗО) M-1991 240 мм са забелязани някъде близо до фронтовата линия в Украйна, пишат в Telegram.

- Реклама -

Този тип оборудване става все по-често срещано, което косвено подсказва, че Северна Корея е достигнала определено ниво на производство и доставки за Русия.