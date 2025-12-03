НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 05.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Севернокорейски РСЗО се появиха в близост до фронта в Украйна

          21
          5100
          M-1991
          M-1991
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Севернокорейски реактивни системи за залпов огън (РСЗО) M-1991 240 мм са забелязани някъде близо до фронтовата линия в Украйна, пишат в Telegram.

          - Реклама -

          Този тип оборудване става все по-често срещано, което косвено подсказва, че Северна Корея е достигнала определено ниво на производство и доставки за Русия.

          Севернокорейски реактивни системи за залпов огън (РСЗО) M-1991 240 мм са забелязани някъде близо до фронтовата линия в Украйна, пишат в Telegram.

          - Реклама -

          Този тип оборудване става все по-често срещано, което косвено подсказва, че Северна Корея е достигнала определено ниво на производство и доставки за Русия.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Русия на прага да се сдобие с първата си военноморска база в Африка

          Иван Христов -
          Съобщава се, че на Русия е предложена сделка, според която тя получава военноморска база в Судан в замяна на оръжия и военна техника, пише...
          Война

          Бивш премиер на Полша: Младите украинци са единственото оръжие, което може да бъде изпратено на Украйна

          Иван Христов -
          Бившият полски премиер Лешек Милер посочи младите украинци като основния ресурс, който републиката може да предостави на Киев. Той изрази мнението си в ефира...
          Война

          Reuters: Украйна е на прага на демографски колапс

          Иван Христов -
          От февруари 2022 г. населението на Украйна е спаднало от 42 милиона до по-малко от 36 милиона и се очаква да намалее до 25...

          21 КОМЕНТАРА

          1. Правилно , има си съответни договори за сътрудничество и хората ги спазват ! Който има нещо против , да се оплаче на арменския поп !

          2. Светлата страна на Ким се вижда, и той е човек, помага на Вовата, още един светъл лъч светлина в тунела Украйна, да победят тези душици светли мрачните укри, щото цял свят това чака и да запразни без тях. ЕпохатаЧучхе се събра с Русский мир, семейство, нова клетка. Затова са пред Гуляйполе 700 дни, като в песен. Атакуват с моторетки, тротинетки, а сега и с ракетки, малко криви, но от сърце.

          3. Опряха до севернокорейските рсзо, ха, ха! Великата военна сила се държи на алкохолизирани войници, севернокорейски ракети и ирански дронове! 😝

            • Пламен Александров Че твоите любими укри от 4 години просят пари , оръжие , боеприпаси и каквото още може да се изпроси ?! 😂😂🤣🤣

              • Пламен Александров Защо да не съм и едните и другите са един дол дренки – руснаци !🤣🤣🤣

              • Stoycho Angelov Да не съм русофил, че ми сравняваш с тия? Ха, сган русофилска сте вие, не българи!

              • Пламен Александров Там ти е грешката , ние сме българите такива ,като теб сте измета на Европа въпреки ,че никой не те брои за европеец ! Ти си типичния Бай Ганьо ! 🤣🤣🤣

          5. нормално няма да са български я?! днес ние и краставици и домати не изнасяме подарихме всичко военно останалото нарязахме за желязо

          8. Чудо е че Европейските тъпанари само за война говорят,а не за прекратяване,невиждат че тази война разрушава природата и трови всички

          9. Цял свят може да произвежда оръжие за Украйна а Северна Корея не може да произвежда за Русия защо

            • Stefan Traykov , надявам се поне децата и нуците ви да са по-грамотни от вас и да знаят по-добре от вас български език!😁

              • Опитвам да ви разбера коментара за стефан но не мога. Какво имате в предвит та намесвате внуците на човека?

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions